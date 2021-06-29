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Сабо: У шведов очень крепкая команда, шансы 50 на 50

Национальная сборная Украины
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Мнение экспертов

Сабо: У шведов очень крепкая команда, шансы 50 на 50

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, чего ждет от матча национальной команды с Швецией в 1/8 финала Евро-2020.

– Говорить, пройдем или не пройдем – это лотерея. Шведы – крепкий орешек, будет тяжело. Они боролись до конца, чтобы победить и выйти на Украину в 1/8 финала. Не знаю, как будет, но они готовы. Это хорошая команда. Шансы 50 на 50. Наши парни хорошо готовились, но у шведов очень крепкая команда.

– Если вылетим от шведов, выступление Украины на Евро можно будет считать провальным?

– Ну как провальным. Этот чемпионат Европы какой-то ненормальный. Я говорил, что французы выиграют Евро, а вчера мы увидели, что они из себя представляют. Это пижонство. Выигрывали у Швейцарии 3:1, а потом остановились и начали играть каждый сам за себя. Вот они и попались.

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В статье: Украина Швеция Йожеф Сабо
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Источник:
Трибуна

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