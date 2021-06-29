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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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"Слава Украине!"- Свитолина поддержала сборную перед матчем с Швецией - ФОТО

Национальная сборная Украины
(4 голосов)

В новой футболке сборной Украины

"Слава Украине!"- Свитолина поддержала сборную перед матчем с Швецией - ФОТО

instagram.com/elisvitolina

Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала сборную Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Элина, которая сейчас находится в Лондоне и участвует в Уимблдоне, выложила в Инстаграм фото в футболке сборной, озаглавив их лозунгом "Слава Украине!".

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Элина Свитолина
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Комментарии (18)
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oda1979 (Запорожье)
29.06.2021 в 22:20
Задница зачетная
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0
-1
dex ter (Харків)
29.06.2021 в 22:18
умница. одна из немногих наших спортсменов без мышебратства головного мозга за которую не стыдно!
Ответить
+4
0
Fishing 555 (Rivne)
29.06.2021 в 21:46
Люди не кажіть гра поки не перескочили. Не ходіть по городі і не лякайте людей дайте їм поспать.
Ответить
0
-2
Саша AS80 (Харків)
29.06.2021 в 21:54
що ти вживаєш????
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 21:28
Эх, я б её... Но она негров любит.
Ответить
+3
-8
Dalskyi (Sviaschene)
29.06.2021 в 21:45
Так ти мавпа білокожа?
Ответить
+4
-1
Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 22:08
Он обычный светлокожий примат
+1
0
avatar
Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 22:22
Він засланий свинорус, який косить під "свого"
+2
0
MU777777 (Дергачи)
29.06.2021 в 21:28
Сала Украине...
Ответить
+1
-13
avatar
Барселиниус (землянин)
29.06.2021 в 21:30
Мяса и молока.
Ответить
+2
-9
Саша AS80 (Харків)
29.06.2021 в 21:53
розуму мокшанським свиням))))
Ответить
+4
0
Plagin (Prad)
29.06.2021 в 21:55
Якщо б мабуть під стягом веселки на березі Нєви після перепіхона у Пицєрі захотілось сала одразу ж замовили доставку Алиекспрес.)
Ответить
+1
-1
Liverpool 333 (Кировоград )
29.06.2021 в 21:26
Ответить
+6
0
Olegyurchak (Хмельницький )
29.06.2021 в 21:26
Героям слава!
Ответить
+11
-1
Fishing 555 (Rivne)
29.06.2021 в 21:22
Яка слава це буде видно а зараз кричать и дерть горло нема смысла.
Ответить
+2
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 21:20
Героям слава!
Ответить
+11
-2
Fishing 555 (Rivne)
29.06.2021 в 21:31
Будемо бачити кому слава
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0
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 22:50
Та не таким довбням як ти
0
0


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