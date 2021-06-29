Национальная сборная Украины
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"Слава Украине!"- Свитолина поддержала сборную перед матчем с Швецией - ФОТО
В новой футболке сборной Украины
instagram.com/elisvitolina
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала
Элина, которая сейчас находится в Лондоне и участвует в Уимблдоне, выложила в Инстаграм фото в футболке сборной, озаглавив их лозунгом "Слава Украине!".
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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