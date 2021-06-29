"Слава Украине!"- Свитолина поддержала сборную перед матчем с Швецией - ФОТО

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поддержала сборную Украины перед матчем 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

Элина, которая сейчас находится в Лондоне и участвует в Уимблдоне, выложила в Инстаграм фото в футболке сборной, озаглавив их лозунгом "Слава Украине!".