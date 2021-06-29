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Фартовый? Матч Швеция - Украина будет комментировать Виктор Вацко
Ранее Вацко работал на матче Украина - Северная Македония
Футбол24
Стало известно, кто будет комментировать матч 1/8 финала
Данный поединок будет комментировать Виктор Вацко.
Ранее Вацко комментировал встречу против Северной Македонии (2:1), в то время как Андрей Столярчук работал на матчах против Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1).
Отметим, что права на показ всех матчей Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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