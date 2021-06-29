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Национальная сборная Украины

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Фартовый? Матч Швеция - Украина будет комментировать Виктор Вацко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ранее Вацко работал на матче Украина - Северная Македония

Фартовый? Матч Швеция - Украина будет комментировать Виктор Вацко

Футбол24

Новина українською

Стало известно, кто будет комментировать матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина, который состоится сегодня, 29 июня.

Данный поединок будет комментировать Виктор Вацко.

Ранее Вацко комментировал встречу против Северной Македонии (2:1), в то время как Андрей Столярчук работал на матчах против Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1).

Отметим, что права на показ всех матчей Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Виктор Вацко
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Комментарии (6)
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vgolovan (полтава)
29.06.2021 в 22:57
он просто де-л
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kanoist (мариуполь)
29.06.2021 в 22:57
На 5 минуте выключил звук!)))
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Лекарь (село Дарница)
29.06.2021 в 22:45
Вацко никогда не был фартовым. Он всегда был черноротым. Но в сборную почему-то верится, надеюсь, одолеют шведов
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sleva8686 (Bila Tserkva)
29.06.2021 в 21:59
Перше, що я зробив, увімкнувши телевізор, прикрутив до нуля звук. Бо коментує це апоплексично-неврівноважене лихо,яке не знає української мови
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-2
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Artem-south (Херсон)
29.06.2021 в 22:21
Та годі тобіСХАМЕНИСЯ
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2021 в 21:44
Аби тільки не верещав, як вчора Кротожопов...
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