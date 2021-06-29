Фартовый? Матч Швеция - Украина будет комментировать Виктор Вацко

Стало известно, кто будет комментировать матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина, который состоится сегодня, 29 июня.

Данный поединок будет комментировать Виктор Вацко.

Ранее Вацко комментировал встречу против Северной Македонии (2:1), в то время как Андрей Столярчук работал на матчах против Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1).

Отметим, что права на показ всех матчей Евро-2020 в Украине получила "Медиа Группа Украина", в состав которой входят телеканалы "Футбол 1/2/3", а также телеканал "Украина".