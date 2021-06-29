Национальная сборная Украины
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По рекомендации Зинченко. Реабилитологи Манчестер Сити помогают сборной Украины на Евро
Помогают восстановить физические кондиции
ffu.ua
Штаб
По информации источника, данный "трансфер" посоветовал тренерскому штабу совершить полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Специалисты помогаютв восстановлении игроков.
Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (2)
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Taychik (Тбилиси)
29.06.2021 в 21:55
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sergiy_ya (Умань)
29.06.2021 в 21:46
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