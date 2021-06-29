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По рекомендации Зинченко. Реабилитологи Манчестер Сити помогают сборной Украины на Евро

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Помогают восстановить физические кондиции

По рекомендации Зинченко. Реабилитологи Манчестер Сити помогают сборной Украины на Евро

ffu.ua

Новина українською

Штаб сборной Украины перед Евро-2020 усилился реабилитологами "Манчестер Сити". Об этом сообщает журналист Роман Бебех.

По информации источника, данный "трансфер" посоветовал тренерскому штабу совершить полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.

Специалисты помогаютв восстановлении игроков.

Напомним, что матч Швеция – Украина начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Швеция Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
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Комментарии (2)
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Taychik (Тбилиси)
29.06.2021 в 21:55
т.е. команде, которая отдыхала 8 дней (=больше других команд) нужны специальные реабилитологи?)) Свои понятия не имеют, как в такой короткий срок можно восстановиться?!))
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sergiy_ya (Умань)
29.06.2021 в 21:46
А раніше про це ніхто не додумався? Браво федерація)))
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