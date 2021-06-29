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Эмиль Форсберг сравнивает счет в матче с Украиной

Национальная сборная Украины
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Эмиль Форсберг сравнивает счет в матче с Украиной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Швеция сравнивает счет в матче 1/8 Евро-2020 с Украиной - 1:1.

На 43 минуте игрок линии атаки Швеции, Эмиль Форсберг, забил гол после рикошета.

Это его 4 гол на Евро-2020.

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В статье: Украина Швеция Евро-2020 Эмиль Форсберг
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