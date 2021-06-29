Национальная сборная Украины
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Эмиль Форсберг сравнивает счет в матче с Украиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Швеция сравнивает счет в матче 1/8 Евро-2020 с Украиной - 1:1.
На 43 минуте игрок линии атаки Швеции, Эмиль Форсберг, забил гол после рикошета.
Это его 4 гол на Евро-2020.
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