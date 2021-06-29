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Украина пропускает в 10-м матче подряд финальных турниров Евро
Неутешительная статистика
uefa.com
Украинцы пропустили на 43-й минуте, счет к перерыву 1:1.
Таким образом, украинцы пропустили в десяти последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.
Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в трех первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1, 0:1).
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