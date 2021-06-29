Украина пропускает в 10-м матче подряд финальных турниров Евро

Сборная Украины в Глазго в матче 1/8 финала Евро-2020 играет с Швецией.

Украинцы пропустили на 43-й минуте, счет к перерыву 1:1.

Таким образом, украинцы пропустили в десяти последних матчах в финальной стадии Евро. То есть, во всех поединках команды на финальных турнирах чемпионатов Европы.

Украина пропускала во всех матчах на Евро-2012 (2:1, 0:2, 0:1), во всех – на Евро-2016 (0:2, 0:2, 0:1) и в трех первых встречах на текущем чемпионате Европы (2:3, 2:1, 0:1).