Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020
Андрей проводит хороший турнир
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер
Украинец забил Голландии (2:3), оформил гол и ассист в матче с Северной Македонией (2:1), а также отметился результативной передачей в игре против Швеции (1:1 после основного времени).
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Комментарии (1)
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Neon11 (Ахтырка)
30.06.2021 в 01:02
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