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Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Андрей проводит хороший турнир

Ярмоленко принял участие в 4-х из 5-ти голов сборной Украины на Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов желто-синих на ЕВРО-2020.

Украинец забил Голландии (2:3), оформил гол и ассист в матче с Северной Македонией (2:1), а также отметился результативной передачей в игре против Швеции (1:1 после основного времени).

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Швеция Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Neon11 (Ахтырка)
30.06.2021 в 01:02
Ярмоленко витягнув на жилах нашу збірну. Справжній капітан!
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