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Ужасающий фол против Артема Беседина! После просмотра ВАР игрок Швеции получил удаление
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник Швеции Маркус Даниельсон в овертайме матча 1/8 Евро-2020 с Украиной получил удаление на 99 минуте.
В борьбе за мяч он пошел прямой ногой и въехал бутсой в колено нападающему Украины Артему Беседин, который как раз накануне вышел на поле.
Главный арбитр матча Даниэле Орсато сначала показал желтую карточку, но после просмотра момента на видеоповторе отменил свое решение и показал Даниельсону красную карточку.
Артем Беседин не смог продолжить матч, покинул поле в сопровождении медиков. Вместо него на 101 минуте вышел Виктор Цыганков.
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