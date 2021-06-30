Ужасающий фол против Артема Беседина! После просмотра ВАР игрок Швеции получил удаление

Центральный защитник Швеции Маркус Даниельсон в овертайме матча 1/8 Евро-2020 с Украиной получил удаление на 99 минуте.

В борьбе за мяч он пошел прямой ногой и въехал бутсой в колено нападающему Украины Артему Беседин, который как раз накануне вышел на поле.

Главный арбитр матча Даниэле Орсато сначала показал желтую карточку, но после просмотра момента на видеоповторе отменил свое решение и показал Даниельсону красную карточку.

Артем Беседин не смог продолжить матч, покинул поле в сопровождении медиков. Вместо него на 101 минуте вышел Виктор Цыганков.