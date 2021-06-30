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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ужасающий фол против Артема Беседина! После просмотра ВАР игрок Швеции получил удаление

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Ужасающий фол против Артема Беседина! После просмотра ВАР игрок Швеции получил удаление

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник Швеции Маркус Даниельсон в овертайме матча 1/8 Евро-2020 с Украиной получил удаление на 99 минуте.

В борьбе за мяч он пошел прямой ногой и въехал бутсой в колено нападающему Украины Артему Беседин, который как раз накануне вышел на поле.

Главный арбитр матча Даниэле Орсато сначала показал желтую карточку, но после просмотра момента на видеоповторе отменил свое решение и показал Даниельсону красную карточку.

Артем Беседин не смог продолжить матч, покинул поле в сопровождении медиков. Вместо него на 101 минуте вышел Виктор Цыганков.

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В статье: Украина Швеция Евро-2020 Даниэле Орсато Артем Беседин Виктор Цыганков Маркус Даниэльсон
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Комментарии (8)
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LeonLeon (Poznań)
30.06.2021 в 01:11
Бесдину здоровья, играл до последнего, шведы костоломы.
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0
-1
Забиватор (Mariupol)
30.06.2021 в 01:00
Беседину скорейшего выздоровления, но спасибо шведами за шанс для Довбыка
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0
-1
balamyt (Boston)
30.06.2021 в 00:23
Мне конечно жаль Беседина ,но Шева должен был выпустить Довбика..
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+2
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 00:37
Деревянный, а КК для шведов заработал. Думаю наши бы не выстояли играя 11 на 11...
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+2
-1
Забиватор (Mariupol)
30.06.2021 в 00:59
Не согласен, что не выстоялибы, но Довбык красавчег
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 01:09
Мы этого не узнаем. Все сегодня красавчеги!
0
-1
5ata4ok (Харьков)
30.06.2021 в 00:18
похоже кресты порвал(((....
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+1
-1
Забиватор (Mariupol)
30.06.2021 в 01:06
Он принёс жертву для победы сборной
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+1
-1


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