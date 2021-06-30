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Беседин получил жесткую травму в матче с Швецией и был заменен - ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Артем только вышел на замену

Беседин получил жесткую травму в матче с Швецией и был заменен - ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Беседин получил травму в матче 1/8 финала с Швецией.

Украинец вышел на замену в экстратайме, однако уже на 97-й минуте после жесткого фола покинул поле.

Даниэльсон, въехал украинцу прямой ногой в щиколотку, и Артем был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Виктор Цыганков.

В то же время, Даниэльсон получил прямую красную карточку.

Напомним, что к 103-й минуте счет в матче 1:1.

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В статье: Украина Швеция Артем Беседин
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Комментарии (3)
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LeonLeon (Poznań)
30.06.2021 в 00:57
Ох, серьезно, скорейшего выздоровления!!! Надеюсь не так страшно, как это выглядело.
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+1
0
5ata4ok (Харьков)
30.06.2021 в 00:16
похоже, кресты....((((
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0
0
avatar
trafalgar (Запорожье)
30.06.2021 в 00:11
лысый п и д о р а с,ногу мог и убрать
Ответить
+2
0


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