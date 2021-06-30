Национальная сборная Украины
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Беседин получил жесткую травму в матче с Швецией и был заменен - ВИДЕО
Артем только вышел на замену
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард
Украинец вышел на замену в экстратайме, однако уже на 97-й минуте после жесткого фола покинул поле.
Даниэльсон, въехал украинцу прямой ногой в щиколотку, и Артем был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Виктор Цыганков.
В то же время, Даниэльсон получил прямую красную карточку.
Напомним, что к 103-й минуте счет в матче 1:1.
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Комментарии (3)
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LeonLeon (Poznań)
30.06.2021 в 00:57
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5ata4ok (Харьков)
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trafalgar (Запорожье)
30.06.2021 в 00:11
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