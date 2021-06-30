Беседин получил жесткую травму в матче с Швецией и был заменен - ВИДЕО

Форвард сборной Украины Артем Беседин получил травму в матче 1/8 финала с Швецией.

Украинец вышел на замену в экстратайме, однако уже на 97-й минуте после жесткого фола покинул поле.

Даниэльсон, въехал украинцу прямой ногой в щиколотку, и Артем был вынужден покинуть поле. Вместо него вышел Виктор Цыганков.

В то же время, Даниэльсон получил прямую красную карточку.

Напомним, что к 103-й минуте счет в матче 1:1.