Линекер о фоле на Беседине: Это не красная карточка. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу

Экс-форвард сборной Англии, а ныне эксперт на ТВ Гари Линекер прокомментировал эпизод с фолом Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине.

"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно.

Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму не означает, что это фол, не говоря уже о красной", – сказал Линекер.