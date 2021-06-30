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Линекер о фоле на Беседине: Это не красная карточка. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу
Есть и такое мнение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард сборной Англии, а ныне эксперт на ТВ Гари Линекер прокомментировал эпизод с фолом Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине.
"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно.
Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму не означает, что это фол, не говоря уже о красной", – сказал Линекер.
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