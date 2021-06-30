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Линекер о фоле на Беседине: Это не красная карточка. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Есть и такое мнение

Линекер о фоле на Беседине: Это не красная карточка. Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-форвард сборной Англии, а ныне эксперт на ТВ Гари Линекер прокомментировал эпизод с фолом Маркуса Даниэльссона на Артеме Беседине.

"Это не красная карточка. Он имел полное право играть в этот мяч. Замедленный повтор снова превращает безобидный эпизод в нечто большее. Смешно.

Когда ты играешь в мяч, то уже не можешь убрать ногу. Тот факт, что игрок случайно получает из-за этого травму не означает, что это фол, не говоря уже о красной", – сказал Линекер.

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В статье: Украина Швеция Гари Линекер Артем Беседин
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Комментарии (18)
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alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 01:19
зачем так высоко поднял ногу и все вопросы к судьям их там много было
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.06.2021 в 01:15
шутки шутками, но Линекер прав. помнится, недавно разбирали подобный эпизод в УПЛ (уже запамятовал, какой), и приводили в пример аналогичную ситуацию в АПЛ, когда игрок, сыграв в мяч, нанес травму оппоненту, будучи не в состоянии остановить инерцию - и избежал наказания. Будем считать, что уефашная "фемида" в этот раз сыграла в нашу пользу
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0
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.06.2021 в 01:14
Линекер любит пассивный анальный секс, но это не значит, что он не разобрался в эпизоде :))))
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0
0
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 01:06
Ну, это ведь не секрет, что западно европейцы брезгливо относятся к нам, людям с восточной Европы.Естественно, у него там бомбалейла на всю катушку , что "дикари" вышли в 1/4.Ну а ещё, человек назвавший матч Шотландия - Англия лучшим на групповом этапе, по определению не может быть адекватным.
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0
-1
Mikes (Харьков-Мюнхен)
30.06.2021 в 01:04
Этому козлу смешно! А Беседину?
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+2
0
avatar
Horus (Днепропетровск)
30.06.2021 в 00:59
Ну, Линекер давно - как Лоза, только в Англии) Подозреваю, что он не в курсе, что и подкаты сзади давно запрещены, как бы чисто ты в мяч не играл.
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+6
0
avatar
Spokoyno (Київ)
30.06.2021 в 00:53
А що футбол це лише ГРА, а не битва гладіаторів Ґаррі ніхто не говорив! Ну не можна ломати товарішів по ремесло доторкнувшись до м'яча!
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+6
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
30.06.2021 в 00:53
Старість не радість.
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+3
0
demiurg (Одесса)
30.06.2021 в 00:47
Линекер не успевает за изменениями правил. Хоть о шести заменах (если ДП )и перерывах на водопой ему рассказали?
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+2
-2
Broterhood
30.06.2021 в 00:47
Прямой ногой в колено идти пусть даже и в мяч? Линекер уволься и уйди с телевидения, не поз*рься старый *лкаш.
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+7
-1
Broterhood
30.06.2021 в 00:47
Прямой ногой в колено идти пусть даже и в мяч? Линекер уволься и уйди с телевидения, не позорься старый алкаш.
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+3
-1
Broterhood
30.06.2021 в 00:47
Прямой ногой в колено идти пусть даже и в мяч? Линекер уволься и уйди с телевидения, не позорься старый алкаш.
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+2
0
Broterhood
30.06.2021 в 00:46
Прямой ногой в колено идти даже если в мяч? Линекер уйди с телевидения, не позорься.
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+2
-1
Ol-g (Одесса)
30.06.2021 в 00:45
Граючи у м’яч, розумів, що летить в ногу.
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+5
-2
avatar
alexmoor (Ясинувата - Україна)
30.06.2021 в 00:45
За таке порушення видаляли і в часи Лінекера
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+7
-2
VAO (Луганск)
30.06.2021 в 00:39
Да ну бред. Когда случайно - то да, это не фол. Но когда ты летишь в мяч с открытой стопой шипами вперед ну высоте колена, то тут не случайно. Есть такое выражение игра с риском нанесения травмы
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+13
-2
avatar
djeff2015 (Запорожье)
30.06.2021 в 00:38
п....дор ты линекер
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+11
-1
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DynamoKiyv (Київ)
30.06.2021 в 00:35
Гари Линекер
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+4
-1


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