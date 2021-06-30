  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Артем Довбик забил первый гол за сборную Украины и вывел команду в 1/4 Евро-2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артем Довбик забил первый гол за сборную Украины и вывел команду в 1/4 Евро-2020

Национальная сборная Украины
Обновлено
(12 голосов)
Артем Довбик забил первый гол за сборную Украины и вывел команду в 1/4 Евро-2020

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Украины Артем Довбик на 121 минуте забил решающий гол во втором овертайме 1/8 Евро-2020 со Швецией.

Голевую передачу отдал Александр Зинченко.

Гол был пересмотрен на ВАР и констатировано взятия ворот.

Окончательный счет - 2:1.

Довбик вышел на 105 минуте (дебют на Евро-2020) - это была вынужденная замена из-за травмы Андрея Ярмоленко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швеция Евро-2020 Александр Зинченко Артем Довбик ВАР
Оцените этот материал:
(12 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Footballers (Умань)
30.06.2021 в 01:06
Довбанув по шведах конкретно)
Ответить
+2
0
balamyt (Boston)
30.06.2021 в 00:54
Неужели нужно было травмироватся Беседину и Ярмоленко чтобы вынудить Шеву дать Шанс Артему Довбику...Он должен был выйти со старта Давно ..Но свершилось и Украина прошла дальше ..Поздравляю Всех нас !
Ответить
+4
0
alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 00:44
давно писал ставте Безуса -Довбика они будут стараться а не стоять как не которые а Малина ещё слабоват пусть сидит ещё на скамейке --МОЛОДЦЫ повезло что не дотянули до пеналов иди знай как там бы было
Ответить
+9
-1
Spivak63
30.06.2021 в 00:43
Не ну чем он хуже Беседина? ))) Молодец пацан не мужик!
Ответить
+4
0
leoniddnipro (Днепропетровск)
30.06.2021 в 00:41
Ну ось,ціна Довбика виросла на один лимон!Україна,вперед!!!!
Ответить
+6
0
vituynia (Черкассы)
30.06.2021 в 00:47
Удачные действия на таких топовых турнирах,могут взвинтить цену и на десятки лимонов. Здесь,после Евро,думаю цена на Довбика лимонов на пять может взлететь.
Ответить
+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 00:39
Пока Беседина не поломают, Шева с якоря сам не снимется.
Ответить
+10
-1
avatar
Bush_Dima (Чернігів)
30.06.2021 в 00:39
Як ми довго його чекали і він виправдав наші очікування!
Ответить
+14
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 00:39
Как я и говорил что пара Яремчук и Долбик это наше будущее на 10 лет.Умница!!!
Ответить
+10
0
garry1530962 (Новомосковск)
30.06.2021 в 00:42
Та бляха-муха, фамилия Довбик на русский не переводится по грамматике, так и будет Довбик, сколько объяснять!!!
Ответить
+10
0
tartar (Львів)
30.06.2021 в 01:01
ДоВбЫк!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...