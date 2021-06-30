Национальная сборная Украины
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Артем Довбик забил первый гол за сборную Украины и вывел команду в 1/4 Евро-2020
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Украины Артем Довбик на 121 минуте забил решающий гол во втором овертайме 1/8 Евро-2020 со Швецией.
Голевую передачу отдал Александр Зинченко.
Гол был пересмотрен на ВАР и констатировано взятия ворот.
Окончательный счет - 2:1.
Довбик вышел на 105 минуте (дебют на Евро-2020) - это была вынужденная замена из-за травмы Андрея Ярмоленко.
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