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Зинченко признан лучшим игроком матча Швеция – Украина по версии УЕФА

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

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Зинченко признан лучшим игроком матча Швеция – Украина по версии УЕФА

uefa.com

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча с Швецией (2:1) по версии УЕФА.

Отметим, что в этом поединке Александр забил гол и отдал голевую передачу на Артема Довбика.

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В статье: Украина Швеция Александр Зинченко
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Комментарии (4)
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LeonLeon (Poznań)
30.06.2021 в 01:16
Зинченко сегодня хорош. Малина что-то очень плохо на евро смотрится, второй тайм просто ходил, в доп время включился.
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0
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
30.06.2021 в 01:14
Ай молодець!
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+1
0
r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 01:08
Ну здесь для фото можно было и показать виниры! Заслужил, Сашко, молодец!
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+3
0
approximately (У моря)
30.06.2021 в 01:08
Сегодня заслужил, тут нет слов.
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+2
0


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