Национальная сборная Украины
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Зинченко признан лучшим игроком матча Швеция – Украина по версии УЕФА
Украинцу уже вручили послематчевый приз
uefa.com
Хавбек сборной Украины Александр Зинченко признан
Отметим, что в этом поединке Александр забил гол и отдал голевую передачу на Артема Довбика.
???????? Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! ????@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021
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Комментарии (4)
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LeonLeon (Poznań)
30.06.2021 в 01:16
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0
0
hardcorepwnz (Украина)
30.06.2021 в 01:14
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+1
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r o l e x (полтава)
30.06.2021 в 01:08
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+3
0
approximately (У моря)
30.06.2021 в 01:08
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+2
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