Зинченко признан лучшим игроком матча Швеция – Украина по версии УЕФА

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко признан лучшим игроком матча с Швецией (2:1) по версии УЕФА.

Отметим, что в этом поединке Александр забил гол и отдал голевую передачу на Артема Довбика.

???????? Ukraine hero Oleksandr Zinchenko takes the prize after a goal and an assist in the round of 16! ????@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/ZLHlmLnBbU