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Шевченко: Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду

Национальная сборная Украины
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Андрей Николаевич рассказал о победе над Швецией

Шевченко: Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Швецией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2020.

— Решили немного обезопасить наши фланги. Попросили очень много работать полузащитников, перестроили немного позицию Ярмоленко. Пытались контролировать игру, не всегда получалось, но команда полностью выполнила мою установку. Мы не спешили, мы переводили мяч с фланга на фланг, так мы и забили первый гол.

— Закономерная победа?

— Два соперника играли очень хорошо. Интересный футбол. Никто не хотел проигрывать, поэтому дотянули до такой драмы.

— Малиновский остался в запасе. Зинченко вышел слева в защите, чем руководствовались?

— У нас нет проблем с нестандартными решениями. Мы знали, как команда будет играть с первых минут. Знали, кто может ее усилить. Тот план, что мы выбрали – сработал.

— Чувствовали поддержку фанатов?

— Благодарен всем, кто пришел нас поддержать. Приехала моя семья, дети. Я очень хотел добиться этого результата. Благодарю свою команду за те силы, что они потратили. За тот героизм, что они продемонстрировали.

Спасибо нашему президенту. Он позвонил и поддержал команду. Мы знаем, что за нас болеют. Команда заслужила своей игрой и отдачей любовь Украины.

— Следующий матч в Италии. Какие ощущения?

— Будет тяжелый матч. Знаем, с кем играем. Есть время порадоваться, а завтра летим в Рим и начинаем подготовку.

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В статье: Андрей Шевченко Украина
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Трибуна

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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
30.06.2021 в 01:21
Аха-ха, юблю его...
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