  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины посвятила победу над Швецией Артему Беседину
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины посвятила победу над Швецией Артему Беседину

Национальная сборная Украины
(3 голосов)
Сборная Украины посвятила победу над Швецией Артему Беседину

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сине-желтые" посвятили победу над Швецией в 1/8 Евро-2020 нападающему Артему Беседину, который получил тяжелую травму в этом матче.

Об этом сообщил защитник национальной сборной Украины Николай Матвиенко в комментарии ТК Футбол.

А наставник сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что, скорее всего, у Беседина сложная травма.

Напомним, что Артем Беседин вышел на 90 минуте матча и получил травму в овертайме на 101 минуте.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швеция Евро-2020 Артем Беседин Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (7)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
30.06.2021 в 02:18
В свою очередь Артём Беседин посвятил победу Тирану из Донецка.
Ответить
0
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:46
Если бы не удалили игрока , который скосил Беседу - нам намного было бы тяжелей !!! Так что Беседа сыграл огромную роль в победе , если не решающую !!!!!
Ответить
+4
0
Fishing 555 (Rivne)
30.06.2021 в 01:41
Беседину? Хех а що він зробив? Он Дробовик вийшов і забив.
Ответить
+1
-9
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:57
він видалив гравця шведів. Завдяки чому ми мали перевагу і забили голу. Протверезій невдаха
Ответить
+2
0
high_jack (Bucha)
30.06.2021 в 02:54
Після видалення шведи перестали атакувати взагалі. Спитай Бущана))
0
0
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:39
Здоров.я Бесєдіну! Герой сьогодні однозначно.
Ответить
+4
-1
Spectator (Николаев )
30.06.2021 в 01:29
Главное здоровья!!!
Ответить
+6
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...