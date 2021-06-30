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Сборная Украины посвятила победу над Швецией Артему Беседину
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
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Об этом сообщил защитник национальной сборной Украины Николай Матвиенко в комментарии ТК Футбол.
А наставник сборной Украины Андрей Шевченко
Напомним, что Артем Беседин вышел на 90 минуте матча и
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