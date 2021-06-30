Сборная Украины посвятила победу над Швецией Артему Беседину

" Сине-желтые " посвятили победу над Швецией в 1/8 Евро-2020 нападающему Артему Беседину, который получил тяжелую травму в этом матче.

Об этом сообщил защитник национальной сборной Украины Николай Матвиенко в комментарии ТК Футбол.

А наставник сборной Украины Андрей Шевченко сообщил , что, скорее всего, у Беседина сложная травма.