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Зинченко: На матч с Швецией мы выходили как на войну

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

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Зинченко: На матч с Швецией мы выходили как на войну

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Швецией (2:1 доп. время).

– Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.

Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.

Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.

Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.

- Какая была установка на игру? Ты второй раз вышел слева за сборную.

– В сборной привык играть в середине поля. Но я уже говорил много раз, что готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня тренерский штаб выбрал тактику, которая сработала. Поэтому мы все сыграли и заслужили эту победу.

Конечно, задача была сыграть компактно, единым блоком, потому что шведы – очень организованная команда. Они любят играть вторым темпом, быстро отбирать мяч и контратаковать те пространства, которые появляются у соперников.

Мы это знали, хорошо подготовились к ним, хотя и дали им создать очень много моментов у своих ворот. Спасибо Бущану, что он сегодня выдал великолепную игру снова.

- Победа над Швецией – за счет физических кондиций, футбольных качеств или характера?

– Думаю, за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.

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В статье: Украина Швеция Александр Зинченко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (5)
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Plagin (Prad)
30.06.2021 в 03:13
Олександр, за матч дякую!
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0
0
MAXIMKA7 (львов)
30.06.2021 в 02:01
Красава, пишаємося тобою.
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+4
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:42
Когда сыграли классно - пусть поёт , хоть танцует - что угодно делает !!!Со всеми сейчас так надо будет играть , отдавать все силы на поле , зубами грызть !!!Тогда есть шанс дойти до финала !!!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 01:38
Ото сейчас будет песни петь...
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0
-4
Trztrqtr (Украина)
30.06.2021 в 02:17
Шо такое? Спой песню о плохом Зинченко.
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0
0


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