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Зинченко: На матч с Швецией мы выходили как на войну
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Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в эфире ТК Футбол прокомментировал
– Хотел бы в первую очередь поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали и поддерживают по сей день. Хотел бы поблагодарить всех, кто сумел прийти на стадион и кто не сумел по разным причинам. Эта победа только для них, для всей страны. Это историческое достижение.
Советую всем радоваться, потому что мы живем один раз, и таких моментов может уже и не быть.
Лично мне очень сложно было настроиться на этот матч, потому что первые три встречи – на нас вылилось очень много критики, на всю команду, в частности, на меня, потому что чувствовал ответственность, что могу дать больше команде.
Очень рад и горжусь, что сумели сегодня доказать всем, всей Европе, всей стране, что можем достигать поставленных целей.
- Какая была установка на игру? Ты второй раз вышел слева за сборную.
– В сборной привык играть в середине поля. Но я уже говорил много раз, что готов играть там, где меня видит тренер. Сегодня тренерский штаб выбрал тактику, которая сработала. Поэтому мы все сыграли и заслужили эту победу.
Конечно, задача была сыграть компактно, единым блоком, потому что шведы – очень организованная команда. Они любят играть вторым темпом, быстро отбирать мяч и контратаковать те пространства, которые появляются у соперников.
Мы это знали, хорошо подготовились к ним, хотя и дали им создать очень много моментов у своих ворот. Спасибо Бущану, что он сегодня выдал великолепную игру снова.
- Победа над Швецией – за счет физических кондиций, футбольных качеств или характера?
– Думаю, за счет характера, желания. Все мы прекрасно понимали, сколько критики на нас вылилось в первых трех матчах. Сегодня мы все вместе смотрели друг другу в глаза и выходили на игру как на войну. Понимали, что нужно добыть результат, этот исторический результат. И мы это сделали.
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