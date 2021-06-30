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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Довбик: Ночь будет длинная. Наверное, сегодня не усну

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Герой матча рассказал о победе над шведами

Довбик: Ночь будет длинная. Наверное, сегодня не усну

Faisal HQ

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2020 над Швецией (2:1 доп. время), в котором он забил победный гол.

- Осознаешь, что ты – герой матча?

– Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя.

- Твой первый гол за сборную – и сразу решающий.

– Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался.

- Что именно говорил Шевченко перед выходом на замену?

– Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.

- Сможешь сегодня уснуть?

– Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.

- Как вообще осознавать, что Украина в 1/4 финала и ты причастен к этому?

– Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно.

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В статье: Украина Швеция Артем Довбик
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Комментарии (3)
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balamyt (Boston)
30.06.2021 в 02:13
Спасибо Артем ! Днепр и Бостон гордятся тобой ..как и Вся Украина.Я верил в тебя и ждал твоего часа ,как и Ты сам..Жаль Беседина ,но если бы не его травма ,то этого шанса могло и не быть..как всего этого Праздника..Тебя видно любит Фортуна ..Ты выиграл свой Мега Миллион для себя и всей Украины.
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+3
0
Lion Killer (Львів)
30.06.2021 в 01:51
йомайо, таких емоцій не пам.ятаю коли останній раз подібне переживав. Напевно, коли Шева Швеції 2а вліпив. БРАВО
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+5
0
avatar
Американец 2000
30.06.2021 в 01:47
Спи отдыхай ! Через три дня игра ! Ты очень нужен команде !!!
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+5
0


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