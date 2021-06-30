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Довбик: Ночь будет длинная. Наверное, сегодня не усну
Герой матча рассказал о победе над шведами
Faisal HQ
Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал
- Осознаешь, что ты – герой матча?
– Честно, пока нет. Все ходят, только об этом и говорят. Сейчас только начинаю приходить в себя.
- Твой первый гол за сборную – и сразу решающий.
– Наверное, это судьба какая-то. У меня нет слов просто. Такое стечение обстоятельств, что надо было выходить. Тренер сказал, что надо выходить, помогать партнерам по команде, ждать свой момент, шанс. Я его все-таки дождался.
- Что именно говорил Шевченко перед выходом на замену?
– Шевченко сказал, чтобы я всегда находился в штрафной и ждал свой момент, шанс, старался цепляться за все мячи, быть на острие, ждать момента.
- Сможешь сегодня уснуть?
– Наверное, нет. Сейчас еще и на допинг пойду. Ночь, наверное, будет длинная.
- Как вообще осознавать, что Украина в 1/4 финала и ты причастен к этому?
– Это невероятно. Думаю, это победа для всей страны. Для нас в такое тяжелое время, думаю, это очень важная победа в плане эмоций. Нас, наверное, сейчас весь мир будет знать. Думаю, это очень важно.
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