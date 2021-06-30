Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО

Фотокорреспондент Getty Images Роберт Перри зафиксировал, как во время матча Швеция - Украина за игрой наблюдают вместе украинский и российский фанат с национальной атрибутикой.

Фотофакт мигом подхватили российские пропагандистские СМИ, указывая на дружбу двух народов.

Однако они пока не сообщают, чем закончилась эта история. Как указывает паблик UkrBall в Фейсбук, другие украинские фанаты не были такими добрыми к представителю страны-оккупанта. Флаг у него отобрали и, похоже, надавали «тумаков», судя по разорванной футболке.

Напомним, Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году и развязала войну на Донбассе, жертвами которой стали тысячи украинцев.