Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО
Удивительно, и почему так произошло ...?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Фотокорреспондент Getty Images Роберт Перри зафиксировал, как во время матча Швеция - Украина за игрой наблюдают вместе украинский и российский фанат с национальной атрибутикой.
Фотофакт мигом подхватили российские пропагандистские СМИ, указывая на дружбу двух народов.
Однако они пока не сообщают, чем закончилась эта история. Как указывает паблик UkrBall в Фейсбук, другие украинские фанаты не были такими добрыми к представителю страны-оккупанта. Флаг у него отобрали и, похоже, надавали «тумаков», судя по разорванной футболке.
Напомним, Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году и развязала войну на Донбассе, жертвами которой стали тысячи украинцев.
Популярное сейчас
- Швеция – Украина 1:2. Видео голов и обзор матча
- Расписание и результаты Евро-2020
- Евро-2020. Швеция - Украина 1:2 (д.в.). Кость в кость со скандинавским треском
- 15 лет назад сборная Украины впервые в истории прошла в 1/4 финала ЧМ благодаря победе над Швейцарией
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Жены футболистов сборной Украины приехали в Бухарест поддержать мужей