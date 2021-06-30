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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО

Национальная сборная Украины
(20 голосов)

Удивительно, и почему так произошло ...?

Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фотокорреспондент Getty Images Роберт Перри зафиксировал, как во время матча Швеция - Украина за игрой наблюдают вместе украинский и российский фанат с национальной атрибутикой.

Фотофакт мигом подхватили российские пропагандистские СМИ, указывая на дружбу двух народов.

Однако они пока не сообщают, чем закончилась эта история. Как указывает паблик UkrBall в Фейсбук, другие украинские фанаты не были такими добрыми к представителю страны-оккупанта. Флаг у него отобрали и, похоже, надавали «тумаков», судя по разорванной футболке.

Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО - изображение 1
Фото - UkrBall

Напомним, Россия оккупировала украинский Крым в 2014 году и развязала войну на Донбассе, жертвами которой стали тысячи украинцев.

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В статье: Украина Россия Фанаты Евро-2020
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Комментарии (49)
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royalstas (Вінниця)
30.06.2021 в 10:13
Здається деякі росіяни не викупають що їх країна робить в україні..... Це просто знущання було прийти з російською символікою на український сектор. Напевно бити не потрібно було а лише роздягнути та викинути те шмаття. Але якщо його попросили і він їх послав то правельно зробили!
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 10:16
Много чести их просить...
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0
0
тутти-10 (Сумська область)
30.06.2021 в 10:09
Яке ж воно тоді одбите, якщо приперлося з власівсткою ганчіркою на плечах і савєцкай какардой на кумполу в український сектор!!!! Це ще добре для нього, що українці - ніція культурна і толерантна, тільки попросили зняти ту гидоту. А будь на їхньому місці хтось інший, то в болотах на одного іванушку менше могло стати
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+4
0
noxior (днепропетровск)
30.06.2021 в 10:07
Правильно....
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+4
0
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 10:11
Да, молодцы! Я ни на секунду не сомневался, что они с ним справятся. Героям слава!
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0
-1
Игорь Д (Днепр)
30.06.2021 в 09:55
Некрасиво поучилось, но сегодня такая реакция на российский флаг у украинцев. Не нужно было провоцировать.
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+6
0
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 09:42
Сколько можно терпеть это издевательство? Почему за Донбасс Украина воюет, а за Крым - нет? Пора открывать второй фронт, Слава Украине!
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+1
-10
avatar
Динамiт (Василькiв)
30.06.2021 в 09:45
Можеш начинати мокша, а ми потiм пiдтягнемся !
Ответить
+6
-2
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 09:51
Вот так все и рассуждают...А ведь были на на Руси богатыри, они не ждали, кода за них кто-то начнет, а они потом подтянутся...
+1
-8
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 09:58
Кстати, я правильно написал: НА Руси или нужно писать В Руси? Она всё же Киевская?
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.06.2021 в 10:03
Ыгыптянин, тебе жаркое солнце Луксора в голову напекло? Пойди в Ниле охладись :)
Ответить
+1
0
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 10:05
Не пора открывать? Так так бы и сказали, я же не знал...
0
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 10:12
У Нилі його крокодили проковтнуть.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 09:37
Правильно зробили.
Ответить
+14
-3
avatar
ascent (Луксор)
30.06.2021 в 09:43
Полумеры...
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+1
-9
avatar
Evgenariys (Чернигов)
30.06.2021 в 09:30
свинорус так нажрался что не понял на какой матч попал?
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+14
-4
avatar
Динамо-машина (Киев)
30.06.2021 в 10:17
Его просто вместо Павлика отправили в Глазго к невесте))))
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0
0
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 09:30
попались на дешевую провокацию, сглупили и дали повод для сюжетов русским пропагандистам. Ввиду карантина по прибытию в Шотландию, очевидно, что это не залетный турист, который решил посмотреть футбол, и пошел в чем было, а очевидно, что человек в стране давно и специально так оделся, для провокаций. Провокация удалась. Люди сглупили. Теперь у киселя с соловьем будет повод устраивать мракобесие в своих студиях.
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+3
-9
тутти-10 (Сумська область)
30.06.2021 в 10:15
А до цього там були високоінтелектуальні бесіди арестократичної богеми? Не було б цього малохольного з аквафрешем, був би мальчік в трусіках чи снігірі... Яка різниця? А так, хоч одному козломордому люлєй підкинули
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 09:22
Пам'ятаю як ці коцапські свині вели себе на трибуні Олімпійського у 1998 під час відбору на ЧЄ2000. Це - пітараси. Тому все вірно було зроблено.
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+14
-4
ua_fan (south ukraine)
30.06.2021 в 09:20
Для нижеотписавшихся, если вдруг кто-то из них не бот. А какого отношения вы хотели к человеку в символах оккупанта?? Мокши так же десятилетиями и столетиями вписывались в ряды украинцев, чтобы потом начать нас убивать. С какого перепугу теперь с ними обниматься?
Ответить
+17
-7
Rosanero (palermo)
30.06.2021 в 09:50
Извеняюсь за минус, не туда попал.
Ответить
0
0
avatar
Динамiт (Василькiв)
30.06.2021 в 09:17
Браво украiнцi ! Браво тим що на полi, браво - тим що на трибунi ! Провчили смердючого гнуса-провокатора ! Явно мало йому пiдсрачникiв та копнякiв надавали !
Ответить
+14
-5
Rosanero (palermo)
30.06.2021 в 09:14
Видно нехотів співати пісню про ПУ, того і дістав.
Ответить
+12
-3
Fishing 555 (Rivne)
30.06.2021 в 09:09
Дурні головаті
Ответить
+4
-10
Неизвестный герой (Симферополь)
30.06.2021 в 09:03
Я из Крыма. У меня кум в Киеве. Из-за короны, к сожалению, давно не виделись. Но одинаково болеем как за Россию так и Украину. Так же и за все клубы в ЛЧ и ЛЕ. Зачем сразу бить человека? Может для него Крым - это Украина. Это дикость, если Вы считаете себя цивилизованными европейцами.
Ответить
+6
-15
avatar
Динамiт (Василькiв)
30.06.2021 в 09:10
Ми "не щiтаем" , ми такими являемся !А бить вас уродiв будемо, бо ви тiльки силу розумiете ! Закон, повага,гiднiсть -- для вас чужерiднi поняття !
Ответить
+15
-7
lightning (Одесса)
30.06.2021 в 09:17
Такие как ты - рагули тупоголовые, до цивилизованных европейцев вам как до Луны раком.
+5
-14
avatar
Динамiт (Василькiв)
30.06.2021 в 09:21
Мойшик " с адесси" пукнув ! У вас поц в мiстi памятник росiйськiй шалавi- проститутцi стоiть ! Якi ви в бiса европейцi ???
+10
-5
avatar
Alex Park (Слов’янськ)
30.06.2021 в 09:34
Сколько в Одессе ещё задурманеных российской пропагандой, пожили бы хоть месяц под окупацией - мнение быстро бы поменяли.
+7
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.06.2021 в 09:57
Адєсіт, тільки от чомусь цивілізовані європейці (а ще американці, канадці, австралійці, японці, ООН) підтримують саме українську позицію по Криму, а рашку в цьому питанні навіть Китай не підтримав!
+2
0
avatar
palmotron (Бровари)
30.06.2021 в 09:10
Дуже легко прийти "підтримати" ту країну, яку ти образив (чи твоя влада) забрали територію, а потім прийти з ганчіркою, типу підтримую!) В принципі все в дусі московитів! Хочеш підтримати, але ти москаль!? - Прийди з прапором України!
Ответить
+15
-3
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
30.06.2021 в 08:57
До речі, а цей хлопець саме росіянін був? Можливо, хтось з місцевих переплутав і одягнувся не у той кіт. Для скоттів немає ніякої різниці між россіянами, українцями і білорусами, так що тільки дарма побили (а побили ли?)
Ответить
+4
-14
ua_fan (south ukraine)
30.06.2021 в 09:10
гугл-транслейтер в двух комментах ни разу тебя не спалил)
Ответить
+9
-3
Камонплей
30.06.2021 в 09:12
То його проблеми з орієнтацією. Нехай наступного разу спробує повболівати за республіканську Корею з комуністичною символікою, чи за Ізраїль з прапорами Хамас та Іділ. Ще стільки відкриттів попереду.
Ответить
+11
-2
avatar
Yurko-Zahid (Валего)
30.06.2021 в 09:44
Ти з якого Утрехта? Того, що у Пермському краї, або з Кемеровської області?
Ответить
+2
-1
avatar
zloyded (Киев)
30.06.2021 в 08:51
Дикуни!!! Це вже всіх підряд... під одну гребінку? Та хто ви після цього?!
Ответить
+10
-17
sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
30.06.2021 в 09:01
ось і мені дивно. Людина придбала недешеві квітки на матч, прийшла підтримати збірну УКРАЇНИ, а їй за це ще й "прилетіло"... Гарна подяка, нічого не скажешь. Саме для російскіх ЗМІ
Ответить
+7
-15
sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 09:21
Збірну України підтримують лише з прапором України!!!
+14
-2
Сеш (Дніпро)
30.06.2021 в 09:06
Хто? Розлючені українці.
Ответить
+10
0
Некр!т (Дзвонимісто)
30.06.2021 в 09:06
це тихенько витягнутий із кишені власівський символ, накинутий на плечі для провокації і для ЗМІ на росії, за що й отримав стусанів
Ответить
+13
-1
ihor7 (Тернопіль)
30.06.2021 в 09:17
Ну як тобі пояснити? Мабуть, твій світогляд близький до тих, що дєди ваєвалі. Тому так. Уяви собі, що під час другої світової (пардон, для тебе - Великої Вітчизняної) війни повользькі німці одягнулися в форму німецьких солдатів, щоб підтримати дух червоної армії.Порівняння грубе і не зовсім коректне, але пояснює, чому так як поступив цей росіянин робити не варто було.
Ответить
+9
-3
ihor7 (Тернопіль)
30.06.2021 в 08:49
Припертися на матч збірної України в футболці окупанта - це, мабуть, якийсь новий вид мазохізму.
Ответить
+20
-7
avatar
zloyded (Киев)
30.06.2021 в 08:53
Не всі однакові і не треба всіх під одне! Не всі у Росії окупанти, там багато адекватних людей і вони від своїх символів не відмовляться, а цей факт міг бути дружнім жестом від хлопця, він один прийшов і підтримував Україну, а ви так? Да хто ви після цього???!!!
Ответить
+9
-20
avatar
zloyded (Киев)
30.06.2021 в 08:54
Мінусуй не мінусуй, а у голові ти повний... ...
+5
-17
Камонплей
30.06.2021 в 09:04
Щось я не бачив численних протестів з втратою влади навіжениими мілітаристами на московії. А ті крихти адекватних людей які там лишилися не одягли би кольори під якими чинили вбивства та інші злочини. Нашо вдягати аквафреш та заборонені фашистсько-савєцькі символи якщо ти прийшов підтримати Україну?
+12
-3
ihor7 (Тернопіль)
30.06.2021 в 09:11
Якщо він реально хотів підтримати Україну, то мав би прийти на матч збірної Росії або Красну площу в футболці збірної України з українським Кримом на ній. А так... Це не підтримка.
+8
-4
avatar
Yurko-Zahid (Валего)
30.06.2021 в 09:48
Котися під три чорти з українського сайту, вилупку московський!
+3
-2
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
30.06.2021 в 09:58
Дружні до України росіяни на кшталт Макаревича, Спіріна чи БГ, не бігають із триколором, коли сюди приїжджають, бо це інтелігенція з мізками, яка розуміє, що таку дурню робити не треба. А на трибунах був 100% провокатор...
+1
-1


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