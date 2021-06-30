Андрей Пятов: Большой привет профессиональным диванным критикам

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020..

"Настоящие болельщики всегда с командой.

Важно перечитывать это предложение до и после каждого матча. Без исключений.

Большой привет профессиональным диванным критикам.

P.S. Вот и желание сбылось", – подписал Пятов фото, на котором задувает свечи на именинном торте.

Напомним, сборная Украина чудом попала в плей-офф, заняв третье место в своей группе (три очка в трех матчах). В матче со Швецией сине-желтые выиграли, забив решающий мяч на 121-й минуте. В четвертьфинале Украина сыграет с Англией. Матч состоится третьего июля.