  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Андрей Пятов: Большой привет профессиональным диванным критикам
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андрей Пятов: Большой привет профессиональным диванным критикам

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Ветеран призывает к единению

Андрей Пятов: Большой привет профессиональным диванным критикам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020..

"Настоящие болельщики всегда с командой.

Важно перечитывать это предложение до и после каждого матча. Без исключений.

Большой привет профессиональным диванным критикам.

P.S. Вот и желание сбылось", – подписал Пятов фото, на котором задувает свечи на именинном торте.

Напомним, сборная Украина чудом попала в плей-офф, заняв третье место в своей группе (три очка в трех матчах). В матче со Швецией сине-желтые выиграли, забив решающий мяч на 121-й минуте. В четвертьфинале Украина сыграет с Англией. Матч состоится третьего июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Украина Евро-2020
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
30.06.2021 в 10:16
Понеслась неадекватность.
Ответить
0
0
avatar
usovvictor (Kharkov)
30.06.2021 в 10:07
...во еще "герой", чтоб он пел, если бы шведы в полном играли, да пены бы взяли...
Ответить
0
0
avatar
Просто док (Харьков)
30.06.2021 в 09:42
Андрей Прав. Но это не повод расслабляться!
Ответить
0
-1
Камонплей
30.06.2021 в 09:15
Привіт, колего!
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
30.06.2021 в 09:08
Так Пятов сейчас и сам диванный. Вернее "лавочный"
Ответить
+7
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...