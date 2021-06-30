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Андрей Пятов: Большой привет профессиональным диванным критикам
Ветеран призывает к единению
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над Швецией в 1/8 финала Евро-2020..
"Настоящие болельщики всегда с командой.
Важно перечитывать это предложение до и после каждого матча. Без исключений.
Большой привет профессиональным диванным критикам.
P.S. Вот и желание сбылось", – подписал Пятов фото, на котором задувает свечи на именинном торте.
Напомним, сборная Украина чудом попала в плей-офф, заняв третье место в своей группе (три очка в трех матчах). В матче со Швецией сине-желтые выиграли, забив решающий мяч на 121-й минуте. В четвертьфинале Украина сыграет с Англией. Матч состоится третьего июля.
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