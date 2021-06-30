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"Дончане, мы в четвертьфинале. Слава Украине!". В соцсетях Донецка радуются победе над Швецией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Героям слава

"Дончане, мы в четвертьфинале. Слава Украине!". В соцсетях Донецка радуются победе над Швецией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией вызвала бурю эмоций во всех уголках нашей страны. В том числе в оккупированном российскими боевиками Донецке.

Как сообщает бывшая журналистка донецкого издания Остров Юлия Абибок, историческое достижение команды Шевченко активно обсуждается в донецких телеграмм-каналах: «Ни одно другое событие не будоражит донецкий Телеграм до такой степени. Больше сотни комментариев за полчаса».

Юлия также прикрепила скриншот переписки, из которой становится понятно, что проукраинские дончане боятся открыто праздновать победу, чтобы не иметь проблем с боевиками.

"Дончане, мы в четвертьфинале. Слава Украине!". В соцсетях Донецка радуются победе над Швецией - изображение 1

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В статье: Украина Донецк Евро-2020
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 10:15
Ключевое слово не "победа" а "концлагерь"...
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+1
0
sergio07 (Запоріжжя)
30.06.2021 в 10:07
Тримайтеся, люди! Збірникам буде приємно про це дізнатися!
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+1
0
avatar
palmotron (Бровари)
30.06.2021 в 10:03
Радують такі новини!
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+3
0
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.06.2021 в 10:02
Радует, что остались нормальные люди в оккупации
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+7
0


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