"Дончане, мы в четвертьфинале. Слава Украине!". В соцсетях Донецка радуются победе над Швецией

Победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 над Швецией вызвала бурю эмоций во всех уголках нашей страны. В том числе в оккупированном российскими боевиками Донецке.

Как сообщает бывшая журналистка донецкого издания Остров Юлия Абибок, историческое достижение команды Шевченко активно обсуждается в донецких телеграмм-каналах: «Ни одно другое событие не будоражит донецкий Телеграм до такой степени. Больше сотни комментариев за полчаса».

Юлия также прикрепила скриншот переписки, из которой становится понятно, что проукраинские дончане боятся открыто праздновать победу, чтобы не иметь проблем с боевиками.