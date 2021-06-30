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Виктор Леоненко: У меня вопрос к главному тренеру сборной - почему не играет Довбик

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Но хвалит Шевченко за решение с Зинченко

Виктор Леоненко: У меня вопрос к главному тренеру сборной - почему не играет Довбик

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины, а нынче эксперт каналов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Нужно поздравить шведов, они сначала нас вывели из группы, а теперь помогли выйти в 1/4 Евро. Нужно отметить Беседина, надеюсь, все в порядке с его здоровьем, если бы не его травма – Довбик не играл бы и не забил мяч. По поводу Миколенко и Малиновского тут все просто, потому что было видно, что мы будем играть от обороны и как раз Андрей Николаевич поставил людей отбирающих. Зинченко вместо 100 передач сделал всего две, в основном же назад отдавал, но забил, и еще и голевую передачу получилось сделать. Шведы уже знали, что они выиграют и это стало большим плюсом нашей команде. Шведы внутри чувствовали, что они сильнее, тем более, что мы вышли с группы за счет них. У нас сегодня шведский день для Украины, они все сделали, чтоб мы выиграли.

Нужно отметить тренерский штаб, они правильно сделали, что поставили Зинченко на левый фланг и не поставили Малиновского, потому что я не представляю, чтобы было, если бы они играли в середине. Зинченко должен был делать больше, а тут сделал мало и как раз качественно, но он мог больше делать. Плохо, что Довбик за три игры не выходил и не играл, мы его даже и не видели, и не знали. У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит.

Дело не в физической форме, дело в том, как ты быстро соображаешь и принимаешь решения. Если ты серьезный футболист – ты не можешь медленно думать, ты играешь в одно, два, три касания. Малиновский сделал много лишних касаний, туда сбегал, обратно сбегал – так раньше играл Андрей Ярмоленко и Коноплянка, но их разучили уже, а этому можно было научиться еще в Динамо или в Днепре.

Футболисты должны каждый день работать. Мы можем и Англию пройти, главное, нужно Стерлинга убрать, с ними будет проще чем со шведами. Шведы реально играют в футбол, а вот Англия пока мучается, может, она действительно выдаст хороший матч, но там пока только Стерлинг играет, все. Главное - не перегореть".

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В статье: Украина Швеция Виктор Леоненко Евро-2020
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Комментарии (19)
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 16:43
"...Мы можем и Англию пройти, главное, нужно Стерлинга убрать, с ними будет проще чем со шведами..."Да им пока хоть гол забить не удосужились. Проще...
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+1
0
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 16:38
Ша, всем тихо, эксперт проснулся.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
30.06.2021 в 16:38
#довбиклегенда
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0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
30.06.2021 в 16:27
Ну чтож- осталось Малину на его место поставить глядишь и с Англией побадаемся
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0
0
alex.belogubko (одесса)
30.06.2021 в 16:17
Малину -Сидорчука -Шапаренко на скамейку --Довбика -Безуса-Макаренко на поле --пусть посидят по думают
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0
-1
Дядько Петро (Волинь)
30.06.2021 в 16:37
а ще посадити на лавку Бущана. Ярмолу і Забарного))
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0
0
fanat_football (Херсон)
30.06.2021 в 16:40
Насчет Малиновского правильно. А Сидорчук и Шапаренко весь матч отыграли. Безус запомнился только падением и громким криком в конце.
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
30.06.2021 в 16:03
Я думаю пів України хоче знати чому виходить дерев'яний Беседін (бажаю здоров'я, особисто нічого не маю проти, як людина він хороша людина, але як футболіст він не тягне навіть в Динамо, не те що в збірну України), а не перспективний Довбик ?
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+2
-1
Гаринча (Киев)
30.06.2021 в 16:11
Перспектывный в 24 года?Ну да...
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+4
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 16:19
А щ оДовбик приусій повазі значн оменш деревяний? Учора з 7-8 метрів зарядив значно вище в убойній. Вон иприблизно однакові, може Довбик вищий на 6-8 см.
0
-2
Дядько Петро (Волинь)
30.06.2021 в 15:52
витьок проснувся) а чому такий крутий експЕрд раніше не запитував Шевченка: чому не грає Довбик?
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+4
0
efim423 (odessa)
30.06.2021 в 15:51
это секретное оружие СБУ специально на особые случаи
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+3
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 15:49
Долбику еще рано играть в основе СБУ.Его нужно посмотреть в товарняках с первых минут.Он не звезда,но забил самый важный гол в жизни.В новом сезоне чтоб забивал за Днепр-123 до 20 голов .
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 16:05
Але його не випускали і на заміни! Навіть в товарняках зіграв якихось 15 хвилин.
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2021 в 16:20
У товарняку з Бахрейном з 3 метрів влучив у штангу.
0
0
Гаринча (Киев)
30.06.2021 в 15:43
Почему не играет Довбык? Разве выше ворот с 5 метров ничего не поясняет?))Зина 23 раза приняв на фланге отдал назад, а в 24 раз шведы перекрыли траекторию и он наугад вперед ударил... получилась голевая))Штанга, перекладина, Бущан, фарт... вот формула успеха!))
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+1
-5
kalan-86 (Анкара)
30.06.2021 в 15:56
Ну если это то, что вы видите, очень жаль, что у нас критикуют за передачи назад, в то время как у Пепа в сити на это конкретно идёт установка, раскачивать соперника и искать момент, а не бежать вперёд как стадо баранов. Каждый по своему понимает футбол.
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+1
-2
Гаринча (Киев)
30.06.2021 в 16:09
Напомнить когда Пеп последний раз выиграл ЛЧ, с какой командой и какими установками?) Качайте дальше понимающий наш)
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
30.06.2021 в 16:07
Так, Довбик мав там підсікати мяч через воротаря. Але для цього потрібна впевненість, а її не буде, якщо тобі не довіряють грати.
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0
0


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