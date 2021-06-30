Виктор Леоненко: У меня вопрос к главному тренеру сборной - почему не играет Довбик

Бывший форвард сборной Украины, а нынче эксперт каналов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал победу команды Андрея Шевченко над сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

"Нужно поздравить шведов, они сначала нас вывели из группы, а теперь помогли выйти в 1/4 Евро. Нужно отметить Беседина, надеюсь, все в порядке с его здоровьем, если бы не его травма – Довбик не играл бы и не забил мяч. По поводу Миколенко и Малиновского тут все просто, потому что было видно, что мы будем играть от обороны и как раз Андрей Николаевич поставил людей отбирающих. Зинченко вместо 100 передач сделал всего две, в основном же назад отдавал, но забил, и еще и голевую передачу получилось сделать. Шведы уже знали, что они выиграют и это стало большим плюсом нашей команде. Шведы внутри чувствовали, что они сильнее, тем более, что мы вышли с группы за счет них. У нас сегодня шведский день для Украины, они все сделали, чтоб мы выиграли.

Нужно отметить тренерский штаб, они правильно сделали, что поставили Зинченко на левый фланг и не поставили Малиновского, потому что я не представляю, чтобы было, если бы они играли в середине. Зинченко должен был делать больше, а тут сделал мало и как раз качественно, но он мог больше делать. Плохо, что Довбик за три игры не выходил и не играл, мы его даже и не видели, и не знали. У меня вопросы к главному тренеру, почему не играет Довбик, почему даже не выходит.

Дело не в физической форме, дело в том, как ты быстро соображаешь и принимаешь решения. Если ты серьезный футболист – ты не можешь медленно думать, ты играешь в одно, два, три касания. Малиновский сделал много лишних касаний, туда сбегал, обратно сбегал – так раньше играл Андрей Ярмоленко и Коноплянка, но их разучили уже, а этому можно было научиться еще в Динамо или в Днепре.

Футболисты должны каждый день работать. Мы можем и Англию пройти, главное, нужно Стерлинга убрать, с ними будет проще чем со шведами. Шведы реально играют в футбол, а вот Англия пока мучается, может, она действительно выдаст хороший матч, но там пока только Стерлинг играет, все. Главное - не перегореть".