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Матвиенко: Лично я не хотел пенальти

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник Украины - о матче против Швеции

Матвиенко: Лично я не хотел пенальти

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Швецией (2:1).

— В раздевалке отличное настроение. У всех – кроме Беседина. Победа посвящена ему. Он вышел на замену и заработал красную карточку ценой здоровья. Я надеюсь, что эта травма окажется несерьезной.

— Помогло удаление?

— Да. Шведы до этого момента больше контролировали игру. После удаления случился переломный момент и мы перехватили инициативу.

— Что говорил Шевченко между экстра таймами?

— Я не буду говорить все, что он говорил. В основном – установки, кто как должен играть. Мотивационная речь, которая заводила игроков.

— В овертайме готовились к серии пенальти?

— Лично я – не хотел пенальти. Очень надеялся, что мы сможем забить.

— С чем было связано преимущество шведов? У них было меньше времени на восстановление. Плюс они выигрывали большинство подборов на нашей половине поля.

— Сложно после игры это анализировать. Мы готовились к подобному сценарию игры. Что шведы будут постоянно прессинговать и не давать время на принятие решений.

— Насколько качественно себя показала сборная в новой схеме?

— Мы несколько раз играли в такой схеме. Для нас это не ново. Тренерский штаб отлично нас подготовил. Каждый знал, что нужно сделать. Для нас не проблема перестраиваться в разные формации..

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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gurik (Запорожье)
30.06.2021 в 18:17
А если внимательно прислушаться, то он говорил, разводим по флангам и ищем Довбика в штрафной под удар...пересмотрите запись
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Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 17:34
Матвиенко новый лидер защиты СУ.Еще бы ему в напарники Ярика Ракицкого и мы были бы топ-сборной.Забавный и Кравцов не тянут в матчах против грандов,но не плохие.
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 18:17
Может еще Толика Тимощука посоветуешь?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 17:16
Я тоже не хотел!!!
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 16:47
Да все слышали что Шева говорил, пизд... су... гол забивать, нех... до пеналей дело доводить.
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