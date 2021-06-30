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Матвиенко: Лично я не хотел пенальти
Защитник Украины - о матче против Швеции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник
— В раздевалке отличное настроение. У всех – кроме Беседина. Победа посвящена ему. Он вышел на замену и заработал красную карточку ценой здоровья. Я надеюсь, что эта травма окажется несерьезной.
— Помогло удаление?
— Да. Шведы до этого момента больше контролировали игру. После удаления случился переломный момент и мы перехватили инициативу.
— Что говорил Шевченко между экстра таймами?
— Я не буду говорить все, что он говорил. В основном – установки, кто как должен играть. Мотивационная речь, которая заводила игроков.
— В овертайме готовились к серии пенальти?
— Лично я – не хотел пенальти. Очень надеялся, что мы сможем забить.
— С чем было связано преимущество шведов? У них было меньше времени на восстановление. Плюс они выигрывали большинство подборов на нашей половине поля.
— Сложно после игры это анализировать. Мы готовились к подобному сценарию игры. Что шведы будут постоянно прессинговать и не давать время на принятие решений.
— Насколько качественно себя показала сборная в новой схеме?
— Мы несколько раз играли в такой схеме. Для нас это не ново. Тренерский штаб отлично нас подготовил. Каждый знал, что нужно сделать. Для нас не проблема перестраиваться в разные формации..
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