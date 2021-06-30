Матвиенко: Лично я не хотел пенальти

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Швецией (2:1).

— В раздевалке отличное настроение. У всех – кроме Беседина. Победа посвящена ему. Он вышел на замену и заработал красную карточку ценой здоровья. Я надеюсь, что эта травма окажется несерьезной.

— Помогло удаление?

— Да. Шведы до этого момента больше контролировали игру. После удаления случился переломный момент и мы перехватили инициативу.

— Что говорил Шевченко между экстра таймами?

— Я не буду говорить все, что он говорил. В основном – установки, кто как должен играть. Мотивационная речь, которая заводила игроков.

— В овертайме готовились к серии пенальти?

— Лично я – не хотел пенальти. Очень надеялся, что мы сможем забить.

— С чем было связано преимущество шведов? У них было меньше времени на восстановление. Плюс они выигрывали большинство подборов на нашей половине поля.

— Сложно после игры это анализировать. Мы готовились к подобному сценарию игры. Что шведы будут постоянно прессинговать и не давать время на принятие решений.

— Насколько качественно себя показала сборная в новой схеме?

— Мы несколько раз играли в такой схеме. Для нас это не ново. Тренерский штаб отлично нас подготовил. Каждый знал, что нужно сделать. Для нас не проблема перестраиваться в разные формации..