Бущан: На случай серии пенальти на бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Швецией (2:1 доп. время) в 1/8 финала Евро-2020.

"Давление на сборную Украины после матча с Австрией? Думаю, что команда сама его себе устроила, потому что мы чувствовали поддержку наших болельщиков, соотечественников. В поединке со Швецией мы должны были отдать ради победы все силы. После игры в раздевалке была невероятная атмосфера. Я думаю, что лишние слова не были нужны.

С того момента, когда мы узнали, что остаемся на Евро и сыграем со шведами, мы начали работать над этой тактикой. По схеме в пять защитников мы играли и против Франции на выезде, она принесла нам пользу. Со шведами вся команда билась, как 40 миллионов украинцев.

Серия пенальти? Я был уверен, что команда дожмет. Однако в случае послематчевой серии у меня был один секрет. На бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают 11-метровые.

Теперь будем готовиться к следующему матчу. Украина празднует вместе с нами, но теперь от нас будут ждать большего. Что касается сборной Англии, то в этом я с этой командой еще не играл.

Шведы дважды попали в каркас? У нас тоже была стойка, было много моментов, которые мы не реализовали. В течение всего времени мы контролировали игру, допускали меньшего количества ошибок у наших ворот. Несмотря на все наши ошибки в матчах группового этапа, сегодня футбольный бог был с нами.

Травма Беседина? Я видел фото столкновения после игры - это было ужасно. Вся команда поддержала Артема. Я желаю ему здоровья. Он к этому шел долго - сам говорил, что Евро без него не состоится. Несмотря на травму, он нам очень помог, оставил команду соперников вдесятером. Желаю, чтобы эта травма не была тяжелой", - сказал Бущан.