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Бущан: На случай серии пенальти на бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Хитрый план Георгия Бущана в случае серии пенальти со шведами

Бущан: На случай серии пенальти на бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают

uaf.ua

Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал победу над Швецией (2:1 доп. время) в 1/8 финала Евро-2020.

"Давление на сборную Украины после матча с Австрией? Думаю, что команда сама его себе устроила, потому что мы чувствовали поддержку наших болельщиков, соотечественников. В поединке со Швецией мы должны были отдать ради победы все силы. После игры в раздевалке была невероятная атмосфера. Я думаю, что лишние слова не были нужны.

С того момента, когда мы узнали, что остаемся на Евро и сыграем со шведами, мы начали работать над этой тактикой. По схеме в пять защитников мы играли и против Франции на выезде, она принесла нам пользу. Со шведами вся команда билась, как 40 миллионов украинцев.

Серия пенальти? Я был уверен, что команда дожмет. Однако в случае послематчевой серии у меня был один секрет. На бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают 11-метровые.

Теперь будем готовиться к следующему матчу. Украина празднует вместе с нами, но теперь от нас будут ждать большего. Что касается сборной Англии, то в этом я с этой командой еще не играл.

Шведы дважды попали в каркас? У нас тоже была стойка, было много моментов, которые мы не реализовали. В течение всего времени мы контролировали игру, допускали меньшего количества ошибок у наших ворот. Несмотря на все наши ошибки в матчах группового этапа, сегодня футбольный бог был с нами.

Травма Беседина? Я видел фото столкновения после игры - это было ужасно. Вся команда поддержала Артема. Я желаю ему здоровья. Он к этому шел долго - сам говорил, что Евро без него не состоится. Несмотря на травму, он нам очень помог, оставил команду соперников вдесятером. Желаю, чтобы эта травма не была тяжелой", - сказал Бущан.

Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Украина в субботу 3 июля сыграет с Англией.

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В статье: Украина Швеция Георгий Бущан
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Источник:
УАФ

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Комментарии (10)
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Serega1111 (Киев)
30.06.2021 в 20:20
Такое в принципе должно быть перед каждым матчем плей-офф. Желательно еще чтобы это было не на бутылке, а в голове
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
30.06.2021 в 20:08
Жора, я вот уверен, что с Англией дойдет до пенальти. Стоило говорить вслух секреты?
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+1
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
30.06.2021 в 20:05
Жора, а може цей, вже тепер не секрет пригодився б з Англією?
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 20:04
Это все уже не важно
Ответить
0
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 19:59
На пенальти наши бы проиграли.Или Зинченко или Макаренко пробили бы выше ворот.
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+1
-1
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 20:00
Или Бущан, смотря на бутылку, повторил серию Шовковского.
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+2
0
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Одиссей(Афула) (Афула)
30.06.2021 в 20:04
Судя по тому в какой форме Бущан-это вряд ли.Он в игре с Македонией неплохо показал,что умеет отбивать,а добиваний при пенальти нет.
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+2
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 19:56
А вообще это на удачу, если честно: ну пробил он предыдущие 3 раза в левый нижний угол, 4 пробьёт в правый верхний, а на 5 по центру.
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0
-1
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Loader (Днепр)
30.06.2021 в 20:25
Это работает, когда одному вратарю бьет один и тот же игрок в течение игры. А в послематчевых пенальти в основном бьют привычным способом. Вообще, практику подготовки к послематчевым пенальти ввел кто-то из немецких вратарей. Недостаточно просто записать сторону ворот. Классные вратари исследуют видео, чтобы знать, как именно конкретный игрок исполняет удары обычно. Работа кропотливая, но лучше заниматься этим, чем тупо втыкать в консолях.
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0
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 19:54
Удалось посадить шведов на бутылку до начала серии пенальти.
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