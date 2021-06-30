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Бущан: На случай серии пенальти на бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают
Хитрый план Георгия Бущана в случае серии пенальти со шведами
uaf.ua
Голкипер
"Давление на сборную Украины после матча с Австрией? Думаю, что команда сама его себе устроила, потому что мы чувствовали поддержку наших болельщиков, соотечественников. В поединке со Швецией мы должны были отдать ради победы все силы. После игры в раздевалке была невероятная атмосфера. Я думаю, что лишние слова не были нужны.
С того момента, когда мы узнали, что остаемся на Евро и сыграем со шведами, мы начали работать над этой тактикой. По схеме в пять защитников мы играли и против Франции на выезде, она принесла нам пользу. Со шведами вся команда билась, как 40 миллионов украинцев.
Серия пенальти? Я был уверен, что команда дожмет. Однако в случае послематчевой серии у меня был один секрет. На бутылке был написан список игроков Швеции и куда они пробивают 11-метровые.
Теперь будем готовиться к следующему матчу. Украина празднует вместе с нами, но теперь от нас будут ждать большего. Что касается сборной Англии, то в этом я с этой командой еще не играл.
Шведы дважды попали в каркас? У нас тоже была стойка, было много моментов, которые мы не реализовали. В течение всего времени мы контролировали игру, допускали меньшего количества ошибок у наших ворот. Несмотря на все наши ошибки в матчах группового этапа, сегодня футбольный бог был с нами.
Травма Беседина? Я видел фото столкновения после игры - это было ужасно. Вся команда поддержала Артема. Я желаю ему здоровья. Он к этому шел долго - сам говорил, что Евро без него не состоится. Несмотря на травму, он нам очень помог, оставил команду соперников вдесятером. Желаю, чтобы эта травма не была тяжелой", - сказал Бущан.
Напомним, что в 1/4 финала Евро-2020 Украина в субботу 3 июля сыграет с Англией.
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