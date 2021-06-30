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Сборная Украины провела тренировку в Глазго и вылетела в Рим - ФОТО
Матч Украина - Англия состоится в Риме
Фото Павла Кубанова - УАФ
После победы над сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020
Участие в тренировка приняли 24 игрока сборной Украины. Как мы сообщали, из-за травмы расположение национальной команды покинул Артем Беседин.
Футболисты, которые вчера вышли на поле с первых минут, выполнили комплекс восстановительных упражнений, завершив их стречингом. Остальная команды провела интенсивное часовое занятие для того, чтобы выровнять уровень функционального состояния с другими партнерами по команде.
Уже после обеда украинская делегаиця покинула отель Crowne Plaza. Вылет чартерного рейса Глазго - Рим запланирован на 16.55 по местному времени. По прибытии в Рим украинцы поселятся в гостинице Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.
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