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Сборная Украины провела тренировку в Глазго и вылетела в Рим - ФОТО

Национальная сборная Украины
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Матч Украина - Англия состоится в Риме

Сборная Украины провела тренировку в Глазго и вылетела в Рим - ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

После победы над сборной Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины уже на следующий день провела тренировку на стадионе «Фирхилл» в Глазго.

Участие в тренировка приняли 24 игрока сборной Украины. Как мы сообщали, из-за травмы расположение национальной команды покинул Артем Беседин.

Футболисты, которые вчера вышли на поле с первых минут, выполнили комплекс восстановительных упражнений, завершив их стречингом. Остальная команды провела интенсивное часовое занятие для того, чтобы выровнять уровень функционального состояния с другими партнерами по команде.

Уже после обеда украинская делегаиця покинула отель Crowne Plaza. Вылет чартерного рейса Глазго - Рим запланирован на 16.55 по местному времени. По прибытии в Рим украинцы поселятся в гостинице Parco dei Principi Grand Hotel & Spa.

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В статье: Украина
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Комментарии (1)
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Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 19:31
Удачи !!!
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