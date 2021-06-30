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Тренер Швеции: Высказал Шевченко недовольство, что его игроки увлеклись симуляциями. Он со мной не согласился

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Янне Андерссон разочарован результатом матча

Тренер Швеции: Высказал Шевченко недовольство, что его игроки увлеклись симуляциями. Он со мной не согласился

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 от сборной Украины (1:2).

— У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся. У нас было очень много голевых моментов, мы и в штангу попадали, и в перекладину, но не забивали. Да, украинцы тоже создавали моменты, но мы верили в себя, верили в то, что забьем. Мы были очень близки к тому, чтобы победить в основное время.

К сожалению, этого не произошло. А красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось. Хотя, опять же, мы почти довели дело до послематчевых пенальти.

— Ваше мнение об удалении?

— Был очень удивлен таким решением. Но сегодня на матче работал очень квалифицированный рефери, так что, думаю, он принял правильное решение.

— Прокомментируйте решающий гол в ворота вашей команды.

— Не знаю, что с нами произошло в этом эпизоде. Мы очень хорошо держали соперника на расстоянии, но именно в этой ситуации наши действия дали сбой.

— О чем вы говорили с Андреем Шевченко после окончания матча?

— Я высказал ему своё недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился.

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В статье: Украина Швеция Янне Андерссон
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (7)
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belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 21:57
Да все видели как Шева чуть в драку с ним не полез, резервный арбитр его держал.
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 22:10
))))))))))
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0
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 21:38
Неприятный тип.Мы честно выграли.Теперь против Швеции всегда!Украина Вперед!
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 21:14
Он просто не понимает что ответить, вот и вечно со всем не соглашается, по привычке!
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
30.06.2021 в 21:13
Иди Беседину скажи про симуляцию. Убьёт не раздумывая.
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.06.2021 в 22:09
Пффффф....)))))))
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0
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
30.06.2021 в 21:12
И правильно сделал, что не согласился
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+4
-1


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