Тренер Швеции: Высказал Шевченко недовольство, что его игроки увлеклись симуляциями. Он со мной не согласился

Наставник сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Евро-2020 от сборной Украины (1:2).

— У нас хорошая команда, и сегодня мы играли против соперника, который, в основном, оборонялся. У нас было очень много голевых моментов, мы и в штангу попадали, и в перекладину, но не забивали. Да, украинцы тоже создавали моменты, но мы верили в себя, верили в то, что забьем. Мы были очень близки к тому, чтобы победить в основное время.

К сожалению, этого не произошло. А красная карточка решила судьбу матча. В овертайме у нас ничего не получилось. Хотя, опять же, мы почти довели дело до послематчевых пенальти.

— Ваше мнение об удалении?

— Был очень удивлен таким решением. Но сегодня на матче работал очень квалифицированный рефери, так что, думаю, он принял правильное решение.

— Прокомментируйте решающий гол в ворота вашей команды.

— Не знаю, что с нами произошло в этом эпизоде. Мы очень хорошо держали соперника на расстоянии, но именно в этой ситуации наши действия дали сбой.

— О чем вы говорили с Андреем Шевченко после окончания матча?

— Я высказал ему своё недовольство относительно того, что футболисты его команды слишком уж увлеклись симуляциями. Но Шевченко со мной не согласился.