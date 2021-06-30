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Агент Довбика: С утра звонили представители двух известных клубов из Бельгии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На форварда обратили внимание

Агент Довбика: С утра звонили представители двух известных клубов из Бельгии

Фото: Євро-2020/автор невідомий

Новина українською

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о своем сотрудничестве с нападающим сборной Украины.

"Мы с Артемом вместе уже семь лет. Впервые я обратил на него внимание, когда он выступал за черкасский "Днепр" в чемпионате ДЮФЛ Украины. И запомнился Артем не только своими антропометрическими данными, а, прежде всего, нестандартными действиями, скоростью. Поэтому не удивительно, что любимый игрок Довбика – француз Тьерри Анри, который всегда поражал своей креативностью, что помогало ему забивать эффектные голы.

Когда я окончательно поверил, что от Довбика будет толк? Когда он поехал на просмотр в "Волынь" и легко выдержал все нагрузки Виталия Кварцяного, а в его исполнительском мастерстве, пушечном "выстреле" я никогда не сомневался. Впрочем, с "Волынью" у Довбика не получилось подписать контракт, потому что вскоре лучане были наказаны трансферным баном.

Артем долго мечтал о своем дебютном голе за национальную сборную Украины. И таки дождался, оказавшись перед воротами шведов в нужный момент. Что важно, забил он ударом головой, доказав, что и в этом компоненте в последнее время прибавил.

Кстати, стоило Довбику отметиться красивым голом, как уже сегодня утром со мной вышли на контакт представители двух известных бельгийских клубов, которые не против видеть Артема у себя. Однако пока что не это главное. Сейчас все мысли об очередном матче сборной Украины. Очень надеюсь, что Артему доверят сыграть в четвертьфинале – с англичанами, а он уже постарается не подвести и не уйдет с поля без своего гола", - сказал Люндовский.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Комментарии (7)
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Loader (Днепр)
30.06.2021 в 22:11
Агент активизировался. Наверное, нет более радостного чувака сейчас в Украине. Будет рассказывать ежедневно о длинных очередях просящих.
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0
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 21:59
Если плохо сыграет с Англией,выйдут 2 известных клуба с 1 лиги УПЛ очень известные)Артему Долбику удачи,нам надо забивной форвард,а не Зозули,Кравцы или Селезни)))Как раньше были.
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+2
-1
belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 22:02
Тяжело ему будет сыграть и забить со скамейки запасных.У него будет шанс только если Украина начнет лететь, а этого не хочется.Украина будет играть автобусом.
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0
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 22:09
Ну неизвестно в каком состоянии Яремчук и Ярмола.Бущан Матвиенко Кривцов Забавный Соболь Степаненко Сидорчук Зинченко Макаренко Безус Долбик.С таким составом можно
0
0
avatar
KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.06.2021 в 21:49
Ну я не знаю, какой клуб будет контактировать с игроком, увидев всего лишь 10 (или сколько там) мин. его игры и его фамилия не Роналдиньо?
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0
-2
belarus_1978 (Харьков)
30.06.2021 в 22:00
Да он дешевый пока игрок по сегодняшним меркам футбола, 1 млн вроде всего стоит, а потенциал виден огромный можно рисковать.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
30.06.2021 в 22:07
сомневаюсь что Днепр его отдаст за миллион.
0
0


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