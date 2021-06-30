Агент Довбика: С утра звонили представители двух известных клубов из Бельгии

Агент Артема Довбика Алексей Люндовский рассказал о своем сотрудничестве с нападающим сборной Украины .

"Мы с Артемом вместе уже семь лет. Впервые я обратил на него внимание, когда он выступал за черкасский "Днепр" в чемпионате ДЮФЛ Украины. И запомнился Артем не только своими антропометрическими данными, а, прежде всего, нестандартными действиями, скоростью. Поэтому не удивительно, что любимый игрок Довбика – француз Тьерри Анри, который всегда поражал своей креативностью, что помогало ему забивать эффектные голы.

Когда я окончательно поверил, что от Довбика будет толк? Когда он поехал на просмотр в "Волынь" и легко выдержал все нагрузки Виталия Кварцяного, а в его исполнительском мастерстве, пушечном "выстреле" я никогда не сомневался. Впрочем, с "Волынью" у Довбика не получилось подписать контракт, потому что вскоре лучане были наказаны трансферным баном.

Артем долго мечтал о своем дебютном голе за национальную сборную Украины. И таки дождался, оказавшись перед воротами шведов в нужный момент. Что важно, забил он ударом головой, доказав, что и в этом компоненте в последнее время прибавил.

Кстати, стоило Довбику отметиться красивым голом, как уже сегодня утром со мной вышли на контакт представители двух известных бельгийских клубов, которые не против видеть Артема у себя. Однако пока что не это главное. Сейчас все мысли об очередном матче сборной Украины. Очень надеюсь, что Артему доверят сыграть в четвертьфинале – с англичанами, а он уже постарается не подвести и не уйдет с поля без своего гола", - сказал Люндовский.