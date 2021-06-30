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Национальная сборная Украины

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Павелко: Если разрешат врачи, организуем Беседину и жене поездку на игру с Англией

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Ассоциация своих не бросает

Павелко: Если разрешат врачи, организуем Беседину и жене поездку на игру с Англией

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с травмой нападающего сборной Украины Артема Беседина, которую форвард получил в матче с Швецией (2:1).

"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование.

Он боец ​​и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества.

Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат – организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой", – сказал Павелко.

Ранее сообщалось, что Беседин из-за травмы может пропустить до шести месяцев.

Четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии состоится 3 июля в Риме.

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В статье: Украина Андрей Павелко Артем Беседин
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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2.dc (Николаев)
30.06.2021 в 23:38
Наверное это было бы не плохо. Все равно, этих бездельников из Федерации сотнями туда-сюда катают,так хоть какая-то польза ...
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0
0
vlotko (Броди)
30.06.2021 в 23:22
Швидкого виздоровлення.
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+3
0
avatar
sergkir
30.06.2021 в 23:16
Здоровья тебе Артём!!!
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+4
0
Джин Тоник (R)
30.06.2021 в 23:11
Пускай лечится.
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+2
0


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