Павелко: Если разрешат врачи, организуем Беседину и жене поездку на игру с Англией

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с травмой нападающего сборной Украины Артема Беседина, которую форвард получил в матче с Швецией (2:1).

"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование.

Он боец ​​и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества.

Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат – организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой", – сказал Павелко.