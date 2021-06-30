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Павелко: Если разрешат врачи, организуем Беседину и жене поездку на игру с Англией
Ассоциация своих не бросает
fcdynamo.kiev.ua
Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с травмой нападающего
"Ночью после матча были в дороге, утром вернулись вместе с Артемом в Киев. Артем заехал домой, переоделся и в сопровождении врачей УАФ сразу поехал на обследование.
Он боец и сказал, что, даже если бы еще раз все вернуть – он не убрал бы ногу и все равно шел бы до конца ради победы нашей сборной. В этом и проявляются его истинные человеческие и бойцовские качества.
Надеемся, что операция не понадобится, все будет хорошо, и если врачи разрешат – организуем ему и жене поездку на игру сборной Украины с Англией, чтобы он был рядом с командой", – сказал Павелко.
Ранее сообщалось, что Беседин из-за травмы может пропустить до шести месяцев.
Четвертьфинальный матч Евро-2020 против Англии состоится 3 июля в Риме.
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