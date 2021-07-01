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Реднапп: Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Харри ставит на свою сборную

Реднапп: Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал

Новина українською

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Харри Реднапп оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы.

— Следующая игра сборной Англии — с Украиной. Смотрели ее матч со Швецией? — вопрос Реднаппу.

— Да, смотрел. И, должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин). Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

— Как Украине победить Англию?

— Будет очень сложно, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоуден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал.

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В статье: Украина Англия Харри Реднапп
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Источник:
sport-express.ru

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Комментарии (17)
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Phanat (NYC)
01.07.2021 в 17:46
Говорил со своими друзьями в Англии - они мыслями уже даже не в полуфинале, а в финале. Просто не видят кого то, кто сможет побить их команду в нижней сетке. Пожелали Украине достойно выступить в субботу (под достойно они понимают неразгромное поражение
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.07.2021 в 17:36
Може, якщо зіграє Ширер, то в колінопрєклонних будуть шанси на півфінал)))
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+1
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
01.07.2021 в 17:16
Англійці майстри по задирству )) Вміють та люблять це робити, тож від слів Реднаппа я посміхнувся - впізнаю англійську щирість та спортивну провокаційність. Не важливо, з доброго це гумору, чи з поганого, або навіть з презирства )) Байдуже, головне гідна відповідь - це англійці теж оцінять. Вони мужики, тож поважають мужиків. Тому такіх Реднаппів надо цитувати нашим тренерам, аби хлопці посміхнулись та мали бойовий настрій. Не втрачаючи голови, а гідно, холоднокровно втілити у позитивний результат у матчі на свою користь.
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+3
0
Vantala (Kharkiv)
01.07.2021 в 17:10
Годно трольнул :)
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+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
01.07.2021 в 17:01
Отлично. Там в тумане Альбиона все видят свою сборную уже чемпионом Европы, но для этого надо пройти сборную Украины. С такой оценкой соперника легко можно и облажаться)))...
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+3
0
Рівнянин (Рівне)
01.07.2021 в 17:00
Обіграли зламану бундесмашину і від щастя одуріли! Пацани,виї..ть цих чопорних по повній програмі!!! Нам це до снаги!
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+3
0
ratio (Дн-жинск)
01.07.2021 в 17:10
А че не так англ сказал ? Им что печалиться , что досталась Укробяаина, а не Италия ? Или здесь , к примеру , все поголовно не считали , что мы должны обыгрывать Македонию отношениебез вариантов ? Нормальное отношение. Более статусная команда обязана выигрывать .Но иногда бывают чудеса. Хотелось бы конечно чтоб они случились 3го
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+3
-1
Djon (Киев)
01.07.2021 в 16:53
Хліборізку на овсянці наїв. Подивимось, що ти півнику заспіваєшь, коли Україна винесе бритів.
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+3
-1
Ariakiev01 (Київ)
01.07.2021 в 16:51
Англичане реально сильнее + неразу не пропустили. Я просто надеюсь на то что они "неудачники" и всегда сливаются в четверть финале не Топам.
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+4
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.07.2021 в 16:44
Сборная Англии-это бей беги без мысли,смотрел с Германией.
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+2
-2
Ten0N (Leopolis)
01.07.2021 в 17:09
То ли дело Украина, мысли просто зашкаливают.
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+2
-1
Dalskyi (Sviaschene)
01.07.2021 в 16:43
Нагадайте мені, з ким наша збірна грає?
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+2
0
ГенриВол (Волочиськ)
01.07.2021 в 16:24
Най жартує. Нам на користь
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+6
0
Broterhood
01.07.2021 в 16:22
Старина Харри не теряет чувство юмора)
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+6
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
01.07.2021 в 16:18
А ещё у Украины появится шанс, если за Англию сыграет Реднапп:-)
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+9
0
Некр!т (Дзвонимісто)
01.07.2021 в 16:45
вірніше не буде, а без нього все-таки шанси є
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0
0
Acsakal (Kharkov)
01.07.2021 в 16:17
Жартун.
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+3
0


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