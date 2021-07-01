Реднапп: Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" и "Вест Хэма" Харри Реднапп оценил шансы сборной Англии на победу в чемпионате Европы.

— Следующая игра сборной Англии — с Украиной. Смотрели ее матч со Швецией? — вопрос Реднаппу.

— Да, смотрел. И, должен признаться, буду сильно удивлен, если сборная Англии не обыграет Украину. Это станет крупным разочарованием. Я рад за сборную Украины, для нее это большое достижение, но мне очень жаль того игрока, который получил страшную травму (Артем Беседин). Матч со Швецией был равным, обе команды играли не очень хорошо. Больше повезло украинцам.

— Как Украине победить Англию?

— Будет очень сложно, ведь у Англии игроки гораздо лучше. Посмотрите, мы победили Германию, а на поле даже не вышли Рэшфорд, Фоуден, Маунт, Санчо... К тому же наши футболисты сейчас на подъеме — только что выбили из борьбы Германию. Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал.