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Малиновский: Шевченко отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже чего-то достигли

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

Руслан Малиновский перед матчем с Англией пообщался с прессой

Малиновский: Шевченко отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже чего-то достигли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Англией пообщался с представителями СМИ.

- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

- Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.

Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата.

- Легче ли вам , будет играть в субботу, учитывая, что вы андердог в этом противостоянии?

- Да, Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас.

- Андрей Ярмоленко показал великолепную игру в матче против Нидерландов. Готов ли он физически сыграть так же в субботу?

- У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей - настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него прекрасный шанс доказать, чего он стоит.

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В статье: Украина Руслан Малиновский
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Рівнянин (Рівне)
01.07.2021 в 17:05
Обіграли зламану бундесмашину і від щастя одуріли! Пацани,виї..ть цих чопорних по повній програмі!!! Нам це до снаги!
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ГенриВол (Волочиськ)
01.07.2021 в 16:46
Краще Шевченко заборонив би їм давати всякі в'юхи.
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Serega1111 (Киев)
01.07.2021 в 18:00
Давно пора... особенно во время турнира. Отыграйте до конца и только тогда начинайте рассказывать...
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