Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Малиновский: Шевченко отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже чего-то достигли
Руслан Малиновский перед матчем с Англией пообщался с прессой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек
- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?
- Я не согласен с утверждением, что у нас уже нет задач. На последнем теоретическом занятии главный тренер отметил, что не нужно летать в облаках и говорить, что мы уже достигли чего-то. Мы уже видели на этом турнире, все возможно в футболе. Готовимся к игре очень серьезно, сконцентрировано.
Англия - очень хорошая команда, которая играет в быстрый футбол. Но мы уже играли против Франции, Германии, Испании, у нас есть опыт таких матчей. Нам не нужно бояться, а надо выполнять план на игру. Если мы будем максимально придерживаться плана и продемонстрируем полную самоотдачу, думаю, сможем достичь результата.
- Легче ли вам , будет играть в субботу, учитывая, что вы андердог в этом противостоянии?
- Да, Англия - фаворит нашего матча, поэтому на нее будет большее давление, чем на нас.
- Андрей Ярмоленко показал великолепную игру в матче против Нидерландов. Готов ли он физически сыграть так же в субботу?
- У Ярмоленко было мало игрового времени в этом сезоне. Андрей - настоящий капитан, для него игра с Англией будет особенной, это для него прекрасный шанс доказать, чего он стоит.
Популярное сейчас
- Два игрока сборной Украины - в топ-5 лучших игроков Евро-2020 по перехватам
- Суркис определился с ценой за Бущана - источник
- "О таком поступке должна знать вся страна". Известно, куда Ярмоленко отправит премиальные с Евро
- Российский фанат оказался на украинской трибуне в Глазго. Его побили и отобрали флаг - ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО
- Девушка дня. Красавица-жена Андрея Лунина балует фанатов яркими фото на Мальорке. ФОТО