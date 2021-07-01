Яремчук: Мы уважаем сборную Англии, но попробуем ее удивить

Форвард сборной Украины Роман Яремчук перед матчем 1/4 финала Еврпо-2020 с Англией пообщался с представителями СМИ.

- Поделитесь вашим мнением о будущем сопернике, сборной Англии.

- Это будет тяжелый матч для нас, Англия - очень качественная команда, прекрасно действует в атаке и в защите. Мы должны быть очень внимательными. Мы уважаем сборную Англии и каждого ее игрока, но попробуем показать то, чем сможем ее удивить.

- Сборная Украины уже выполнила задачу на турнире, может, теперь вы сможете играть без груза ответственности за результат?

- Нам очень важно оставаться голодными. Такие турниры часто дарят сюрпризы. Мы понимаем, что играть против одной из лучших сборных мира, нам очень важно выложиться на поле, показать свой максимум. Мы начали подготовку к Англии сразу после матча с Швецией, у нас максимальная концентрация на грядущей игре.

- Что вам может помочь в матче с Англией?

- Нам не всегда удавалось показывать свою лучшую игру на этом турнире. Надеюсь, это удастся сделать в матче против англичан. На этой стадии каждая игра - как финал. Мы должны быть едиными и самоотверженно сражаться на поле.

- Рассчитываете ли вы на поддержку болельщиков в Риме?

- Я думаю, наши болельщики смогут создать мощную поддержку. Когда мы играем против таких команд, как Англия, не помешает какой-то дополнительный фактор в нашу пользу. Таким фактором может стать поддержка зрителей. Надеюсь, итальянские любители футбола также поддержат нас.

- Легче ли вам будет играть в субботу, учитывая, что вы андердог в этом противостоянии?

- Англия является фаворитом, но мы попробуем показать себя с лучшей стороны. Когда работаешь с таким тренером, как Андрей Шевченко, это многое дает тебе в плане тактики и понимания игры.

Матч против англичан - это шанс для нас в противостоянии с игроками, которые выступают в таком турнире, как Премьер-лига, показать, на что мы способны.