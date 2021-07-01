Саутгейт: Возможно, английская публика и недооценивает Украину, но не мы

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем противостоянии с Украиной в рамках 1/4 финала Евро-2020 .

"Перед матчем с Украиной у нас достаточно проблем, которые сильно отличаются от игры против Германии.

Опасный момент в том, что эмоции - физические и психологические - энергию стадиона будет сложно воссоздать. В ближайшие несколько дней у нас будет совсем другой вызов.

В субботу у нас не будет тысяч болельщиков. Нам придется играть без данного фактора и против сложного противника. Возможно, наша публика и недооценивает Украину, но не мы. После победы над Германией я настойчиво прошу своих парней не задирать нос.

После тяжелого поединка со Швецией, возможно, украинцы будут уставшими, но эта команда уже показала свою невероятную устойчивость", - сказал Реднапп.