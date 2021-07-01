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Саутгейт: Возможно, английская публика и недооценивает Украину, но не мы
Тренер готовит команду к тяжелой игре против Украины
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем противостоянии с Украиной в рамках 1/4 финала
"Перед матчем с Украиной у нас достаточно проблем, которые сильно отличаются от игры против Германии.
Опасный момент в том, что эмоции - физические и психологические - энергию стадиона будет сложно воссоздать. В ближайшие несколько дней у нас будет совсем другой вызов.
В субботу у нас не будет тысяч болельщиков. Нам придется играть без данного фактора и против сложного противника. Возможно, наша публика и недооценивает Украину, но не мы. После победы над Германией я настойчиво прошу своих парней не задирать нос.
После тяжелого поединка со Швецией, возможно, украинцы будут уставшими, но эта команда уже показала свою невероятную устойчивость", - сказал Реднапп.
Напомним, что матч Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
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