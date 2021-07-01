Тассотти: Шевченко надеется однажды вернуться в Милан, где он преуспел как футболист

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Мауро Тассотти рассказал о дальнейших планах Андрея Николаевича на тренерском поприще.

"Я знаю Шеву очень давно, мы много работали вместе еще в "Милане". Когда он позвонил мне с предложение войти в тренерский штаб сборной Украины, я сразу согласился, потому что между нами давнее и устойчивое чувство взаимоуважения.

Уверен, что Шева думает о том, что ему поступит предложение от "Милана". Он надеется однажды вернуться туда, где он преуспел как футболист.

Я в "Милане"? У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом (смеется). "Милан" - наш дом", - сказал Тассотти.