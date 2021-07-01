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Тассотти: Шевченко надеется однажды вернуться в Милан, где он преуспел как футболист

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И снова всплывает тема про Шевченко в Милане

Тассотти: Шевченко надеется однажды вернуться в Милан, где он преуспел как футболист

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко итальянец Мауро Тассотти рассказал о дальнейших планах Андрея Николаевича на тренерском поприще.

"Я знаю Шеву очень давно, мы много работали вместе еще в "Милане". Когда он позвонил мне с предложение войти в тренерский штаб сборной Украины, я сразу согласился, потому что между нами давнее и устойчивое чувство взаимоуважения.

Уверен, что Шева думает о том, что ему поступит предложение от "Милана". Он надеется однажды вернуться туда, где он преуспел как футболист.

Я в "Милане"? У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом (смеется). "Милан" - наш дом", - сказал Тассотти.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Милан Мауро Тассотти
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Источник:
milannews24

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Комментарии (2)
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Ol-g (Одесса)
01.07.2021 в 18:36
Там отстой по сравнению с тем, что было при Шевченко. Но все же игроки в целом лучше, чем в СбУ.
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Dalskyi (Sviaschene)
01.07.2021 в 18:56
Ну шо ти, придурок, кажешь? Ти хоть трохи в голові плять опілкі маєшь?
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