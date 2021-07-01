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Тассотти: Шевченко надеется однажды вернуться в Милан, где он преуспел как футболист
И снова всплывает тема про Шевченко в Милане
Ассистент главного тренера
"Я знаю Шеву очень давно, мы много работали вместе еще в "Милане". Когда он позвонил мне с предложение войти в тренерский штаб сборной Украины, я сразу согласился, потому что между нами давнее и устойчивое чувство взаимоуважения.
Уверен, что Шева думает о том, что ему поступит предложение от "Милана". Он надеется однажды вернуться туда, где он преуспел как футболист.
Я в "Милане"? У меня есть еще несколько лет, и я не думаю об этом (смеется). "Милан" - наш дом", - сказал Тассотти.
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