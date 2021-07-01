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Назаренко: Был несколько обескуражен безалаберностью сборной Украины в матче с Австрией

Национальная сборная Украины
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Однако украинцы отыгрались на шведах

Назаренко: Был несколько обескуражен безалаберностью сборной Украины в матче с Австрией

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко высказался о выступлении «желто-синих» на Евро-2020.

"Конечно, очень рад, что сборная Украины пробилась в восьмерку лучших сборных континента. Хотя, если честно, был несколько обескуражен ее безалаберностью в последнем поединке группового раунда - с австрийцами.

Но нужно отдать должное ребятам, которые сумели восстановиться, прежде всего, психологически, продемонстрировав в матче со скандинавами хорошую выучку, не позволив им воспользоваться грозным оружием - молниеносными контрвыпадами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.

И вдвойне приятно, что победный гол записал в свой актив мой одноклубник по "Днепру-1", правда, уже бывший Артем Довбик. Этим своим голом он навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. Ведь раньше нам не приходилось пробиваться в четвертьфинал европейского чемпионата", - сказал Назаренко.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Сергей Назаренко Украина
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