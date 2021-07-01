Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Назаренко: Был несколько обескуражен безалаберностью сборной Украины в матче с Австрией
Однако украинцы отыгрались на шведах
Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько
Экс-полузащитник
"Конечно, очень рад, что сборная Украины пробилась в восьмерку лучших сборных континента. Хотя, если честно, был несколько обескуражен ее безалаберностью в последнем поединке группового раунда - с австрийцами.
Но нужно отдать должное ребятам, которые сумели восстановиться, прежде всего, психологически, продемонстрировав в матче со скандинавами хорошую выучку, не позволив им воспользоваться грозным оружием - молниеносными контрвыпадами и домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.
И вдвойне приятно, что победный гол записал в свой актив мой одноклубник по "Днепру-1", правда, уже бывший Артем Довбик. Этим своим голом он навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. Ведь раньше нам не приходилось пробиваться в четвертьфинал европейского чемпионата", - сказал Назаренко.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Реднапп: Может, если сыграет Шевченко, то у Украины появятся шансы на полуфинал
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Матч Украина - Англия рассудит немецкая бригада арбитров
- "Проиграли самым отвратительным образом, который можно представить". Обзор СМИ после матча Швеция - Украина
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО