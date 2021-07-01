Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Довбика: Дома Артем говорит на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные
После матча с Швецией Артем дал флэш-интервью на русском языке
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Александр Довбик, отец нападающего
"В российский чемпионат Артем точно не переедет", — заявил Довбик-старший.
Также отец футболиста объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.) на русском языке.
"Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы", — добавил Довбик-старший.
Популярное сейчас
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Минутка умилений. Спонсор – сборная Украины: как защитник Швеции вернулся домой и попал в объятия семьи
- Барселона так и не объявила о новом контракте Месси. Похоже, Лионель стал свободным агентом
- “Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной
- Максимально трогательно. Объятия Александра Зинченко и Влады Седан после победы над Швецией. ФОТО
- Даша Савина пробила отметку в 200 тысяч фолловеров и поздравила сборную Украины. ФОТО