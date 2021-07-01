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Отец Довбика: Дома Артем говорит на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные

Национальная сборная Украины
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После матча с Швецией Артем дал флэш-интервью на русском языке

Отец Довбика: Дома Артем говорит на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Александр Довбик, отец нападающего сборной Украины и "Днепра-1" Артема Довбика, заявил, что его сын никогда не будет выступать за клубы из России.

"В российский чемпионат Артем точно не переедет", — заявил Довбик-старший.


Также отец футболиста объяснил, почему его сын дал послематчевое интервью после игры 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1 д.в.) на русском языке.

"Дома Артем говорит с нами на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные, поэтому он и привык. Когда приезжает к нам, то говорит как мы", — добавил Довбик-старший.

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В статье: Украина Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
sport-express.ru

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