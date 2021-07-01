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Тассотти: Малиновский готов не на 100%, у него есть физические проблемы

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)
Тассотти: Малиновский готов не на 100%, у него есть физические проблемы

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти рассказал о состоянии некоторых игроков национальной команды.

"Исторический результат для Украины. Люди празднуют, а мы счастливы, что доставили им это удовольствие. Сборная – это зеркало чемпионата. Украинцы сейчас переживают хороший период.

Зинченко сейчас сильный игрок на международном уровне. Он легко может играть на позиции атакующего центрхава. В "Ман Сити" играет фуллбэка, но лишь частично.

Малиновский имеет физические проблемы. Стараемся их решить. Он готов не на 100%, но имеет сумасшедшие качества. У него молниеносный удар, опасен в неактивной фазе атаки", – сказал Тассотти.

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В статье: Украина Руслан Малиновский Александр Зинченко Мауро Тассотти
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Источник:
milannews24

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Комментарии (5)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 00:09
Готов, готов!
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0
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demiurg (Одесса)
01.07.2021 в 23:47
Це італієць переконав Шевченка зіграти проти шведів 5-3-2? Чому тоді проти австрійців тактично задушили своїх же хлопців? Шведів з пантелику збивали?
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0
0
Acsakal (Kharkov)
01.07.2021 в 23:36
Тільки він свій "божевільний" удар на Євро так і не вживав.
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+1
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demiurg (Одесса)
01.07.2021 в 23:50
Не зовсім так. Був штрафний проти македонців, який приніс пенальті. Змарнований.
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.07.2021 в 23:52
слева потому что ставят
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+1
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