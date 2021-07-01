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Тассотти: Малиновский готов не на 100%, у него есть физические проблемы
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
Ассистент главного тренера
"Исторический результат для Украины. Люди празднуют, а мы счастливы, что доставили им это удовольствие. Сборная – это зеркало чемпионата. Украинцы сейчас переживают хороший период.
Зинченко сейчас сильный игрок на международном уровне. Он легко может играть на позиции атакующего центрхава. В "Ман Сити" играет фуллбэка, но лишь частично.
Малиновский имеет физические проблемы. Стараемся их решить. Он готов не на 100%, но имеет сумасшедшие качества. У него молниеносный удар, опасен в неактивной фазе атаки", – сказал Тассотти.
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