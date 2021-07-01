Буряк: Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть

Экс-главный тренер сборной Украины Леонид Буряк прокомментировал предстоящий матч четвертьфинала Евро с Англией.

— Что думаете о матче Украины с Англией?

— Украину ждет непростая игра с Англией. Если говорить о составе англичан, то в матче с Германией 3-4 достаточно сильных игрока сидели в запасе. Но их не поставили в состав только по той причине, что они очень плохо обороняются. Но на атаку эти футболисты играют очень сильно. Сейчас в Европе нет сборных, которые Украина не может обыграть. Украина будет со всеми играть за счет организации и кондиций. Наши футболисты были чуть-чуть подсевшими после Австрии. Но время прошло, и они восстановились, разгрузились. Я думаю, к матчу с англичанами украинская команда должна подойти в хорошем состоянии. Но с Англией будет очень сложно играть. Это очень сильная команда. Это не Швеция, не Австрия. Зинченко же сказал, что запас Англии стоит столько, сколько вся сборная Украины.

— У игроков сборной Украины хватит мотивации на матч с Англией?

— Люди играют за страну, есть премиальные. Президент команду поздравляет. В Украине люди живут этим сейчас. Говорят о Беседине, Довбике, о других футболистах сборной Украины. В Украине люди живут этим. И, слава Богу, что так.

— А со стороны Англии может быть недооценка Украины?

— Нет. Они понимают, что, не победив в этом матче, следующего поединка на этом Евро не будет. И премиальные на кону стоят, и есть еще престиж сборной.

— Алан Ширер и Джейми Каррагер намекнули, что для Англии Украина – это лучший жребий на этой стадии Евро.

— Естественно, они так будут говорить. Так и шведы говорили. Но, если говорить объективно, будь сейчас право выбора, конечно, Англия выбрала бы Украину, учитывая, что есть такие команды, как Испания и так далее. Хотя у Испании также есть много проблем. Там молодая команда, которую также критикуют. Не забей они эти два мяча в овертайме, неизвестно, как матч с Хорватией завершился бы.

— И все-таки может быть козырем для Украины тот факт, что матч с Англией в Риме, а у нас тренеры-итальянцы, Шевченко играл за "Милан" в Италии, а Малиновский сейчас выступает за "Аталанту". Италия может быть в этот вечер за Украину?

— Это все относительно. Тем более стадион полностью забит не будет, там будет ограниченное количество болельщиков. Это, если бы Италия играла, то да. А так Украина и Англия будут в одинаковых условиях. Да, тренеры-итальянцы. И что дальше? Футболисты, которые на поле, будут делать результат и картинку. А кого выставить, и кто будет играть будет разбираться тренерский штаб. Есть тренировочный процесс и от этого нужно отталкиваться. Но играть с Англией будет сложно. Это Англия, это АПЛ, там все играющие футболисты. Там и Фоден, и Санчо, и другие. У них сильные футболисты есть в запасе. Им есть, кем перестроить игру. Они играют в хороший футбол и находятся в хороших кондициях. Но в матчах на Евро, что были, Англию мало интересовала красота игры. Их интересовал результат. И они его добились, в частности, в матче с немцами. Теперь англичане на коне, а немцев во главе с Левом в Германии уничтожают.