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Зубков вернется в общую группу сборной за день до матча с Англией
Сборная провела очередную тренировку в Риме
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг 1 июля
В сегодняшней тренировке приняли участие все 24 игрока. Александр Зубков завершает курс индивидуальной работы и уже в пятницу присоединится к основной группе исполнителей.
Завтра - день предматчевых мероприятий. Главный тренер Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко пообщаются с аккредитованными медиа во время онлайн-пресс-конференции, а через 45 минут после этого наша сборная выйдет на поле «Стадио Олимпико» для того, чтобы провести официальную тренировку.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
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