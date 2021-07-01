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Зубков вернется в общую группу сборной за день до матча с Англией

Национальная сборная Украины
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Сборная провела очередную тренировку в Риме

Зубков вернется в общую группу сборной за день до матча с Англией

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг 1 июля сборная Украины в рамках подготовки к мату 1/4 финала Евро-2020 провела тренировку в Риме.

В сегодняшней тренировке приняли участие все 24 игрока. Александр Зубков завершает курс индивидуальной работы и уже в пятницу присоединится к основной группе исполнителей.

Завтра - день предматчевых мероприятий. Главный тренер Андрей Шевченко и игрок Александр Зинченко пообщаются с аккредитованными медиа во время онлайн-пресс-конференции, а через 45 минут после этого наша сборная выйдет на поле «Стадио Олимпико» для того, чтобы провести официальную тренировку.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Англия Александр Зубков
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Источник:
УАФ

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