  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Уполномоченный по защите госязыка: Комментарии спортсменов и тренеров прежде всего должны быть на государственном языке
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уполномоченный по защите госязыка: Комментарии спортсменов и тренеров прежде всего должны быть на государственном языке

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Отголоски комментария Довбика докатились и до государственных мужей

Уполномоченный по защите госязыка: Комментарии спортсменов и тренеров прежде всего должны быть на государственном языке

facebook.com/andriy.pavelko

Новина українською

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь прокомментировал ситуацию с послематчевым флеш-комментарием Артема Довбика на русском языке и реакцией на это в соцсетях.

"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее.

Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке.

Речь личного общения спортсменов не является сферой действия закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии.

Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, поклонников из разных уголков мира.

Читайте такжеОтец Довбика: Дома Артем говорит на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные

Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", – написал Креминь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Артем Довбик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Leolion (Alicante)
02.07.2021 в 00:43
Понятное дело, что вопрос конкретно в русском языке. По другому бы не было претензий. Понятное дело, что игрок страны за которую играет должен (по логике вещей) говорить на языке страны. Тут уже возникает другой вопрос. Почему у него родной язык - не официальный государственный? Но это уже не нам судить, кто где вырос, что с детства слышал, как в жизни общается -на том языке и говорит.
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
02.07.2021 в 00:21
Популисты, на международных турнирах язык общения -- английский.Все остальное по личному пожеланию.Депутаты лучше бы за собой смотрели, так как, сколько не попадаются мне интервью политиков -- каждый биликает на сплошном суржике. У кого-то польский суржик, у кого-то русский суржик. Они ещё и учат спортсменов, как им правильно Украину в мире прославлять, пока сами штаны протирают в раде и по 40к в месяц гребут зарплату с бюджета, которая могла бы пойти на более достойную пенсию старикам.Фу, популисты
Ответить
+3
-5
Olegyurchak (Хмельницький )
02.07.2021 в 00:30
Підгорає? Першим всрався.
Ответить
+1
-3
Будєм разбіратся (Київ)
02.07.2021 в 00:11
Десь за порєбріком не кисло б бомбануло
Ответить
+5
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...