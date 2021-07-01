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Уполномоченный по защите госязыка: Комментарии спортсменов и тренеров прежде всего должны быть на государственном языке
Отголоски комментария Довбика докатились и до государственных мужей
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Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь прокомментировал ситуацию с послематчевым флеш-комментарием Артема Довбика на русском языке и реакцией на это в соцсетях.
"Учитывая острую дискуссию, которая развернулась в обществе относительно языка, на котором должны разговаривать спортсмены во время официальных спортивных соревнований, в частности, за рубежом, а также поступлением значительного количества жалоб граждан, считаю необходимым напомнить следующее.
Статус государственного языка в сфере спорта закреплен в статье 34 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Законом установлено, что спортивные мероприятия, в том числе международные, проводятся в Украине на государственном языке.
Речь личного общения спортсменов не является сферой действия закона. Однако подготовка спортсменов должна быть комплексной и концентрироваться как на достижении спортивного результата, гражданской позиции, так и принципах спортивной дипломатии.
Каждый гражданин Украины на международных соревнованиях – пример профессионализма, спортивного мастерства, гордости и уважения к своему народу, государства, поклонников из разных уголков мира.Читайте такжеОтец Довбика: Дома Артем говорит на украинском. Просто у них в командах все русскоязычные
Именно поэтому публичные выступления, комментарии или пресс-конференции, в которых принимают участие наши спортсмены, их тренеры, представители федераций или клубов, в том числе, по завершению карьеры, прежде всего должны быть на государственном языке, а вот перевод должны осуществлять организаторы соревнований", – написал Креминь.
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