Павелко: Врачи запретили Беседину посетить матч Украина – Англия

Президент УАФ Андрей Павелко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в Риме.

"Врачи сборной и "Динамо" не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач "Динамо" и врач сборной запретили такой перелет.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой.

А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Эта победа сборной была посвящена именно ему. В следующем матче сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, это будет и дальше продолжаться, это впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам.

Каждое наше выступление в финальной части ЧЕ и ЧМ – у нас уже внутренним кодом не только участием в турнире, но и вера в нашу команду, что она покажет классную игру. И обязательно откроют новую страницу в истории украинского футбола", – сказал Павелко.