  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Павелко: Врачи запретили Беседину посетить матч Украина – Англия
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: Врачи запретили Беседину посетить матч Украина – Англия

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Президент УАФ - о грядущем матче с Англией

Павелко: Врачи запретили Беседину посетить матч Украина – Англия

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия в Риме.

"Врачи сборной и "Динамо" не разрешают сейчас вылет Беседина к команде. Мы ему такую возможность дали, чтобы он поехал вместе с женой в Рим и поддерживал на трибуне нашу сборную. К сожалению, врач "Динамо" и врач сборной запретили такой перелет.

Сейчас Артем будет проходить реабилитацию, будет лечиться. Желаем как можно скорее вернуться на поле. Он нам очень и очень нужен, нашей сборной, болельщикам. Верим, что Беседин как можно скорее вернется в футбол и будет радовать нас своей игрой.

А мы ценим его игровые, бойцовские качества. Эта победа сборной была посвящена именно ему. В следующем матче сборная будет играть для наших болельщиков и лично для Беседина.

Это исторический матч. Наша сборная впервые вышла из группы. Впервые вышли в 1/4 финала. Надеюсь, это будет и дальше продолжаться, это впервые в истории. Очень важно, чтобы такие эмоции запомнились нашим болельщикам.

Каждое наше выступление в финальной части ЧЕ и ЧМ – у нас уже внутренним кодом не только участием в турнире, но и вера в нашу команду, что она покажет классную игру. И обязательно откроют новую страницу в истории украинского футбола", – сказал Павелко.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Андрей Павелко Артем Беседин
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
02.07.2021 в 00:22
Шановна редакція! Будь ласка прочитайте ще раз це речення: «Кожний наше виступ у фінальній частині ЧЄ і ЧС - у нас вже внутрішнім кодом не тільки участю в турнірі, а й віра в нашу команду, що вона покаже класну гру.» з інтерв’ю пана Павелка.
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...