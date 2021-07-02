Национальная сборная Украины
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С приставкой bet. У Зари сменился титульный спонсор
Одна букмекерская контора сменила другую
zarya-lugansk.com
"
Начиная с 1 июля, именно логотип компании "Марсбет" будет красоваться на футболках команды.
О сроках и условиях контракта клуб не сообщает.
Напомним, что в прошлом сезоне титульным спонсором луганчан был Favbet.
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Источник:ФК Заря
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