С приставкой bet. У Зари сменился титульный спонсор

" Заря " объявила начале сотрудничества с новым титульным спонсором. Им стала букмекерская компания "Марсбет".

Начиная с 1 июля, именно логотип компании "Марсбет" будет красоваться на футболках команды.

О сроках и условиях контракта клуб не сообщает.

Напомним, что в прошлом сезоне титульным спонсором луганчан был Favbet.