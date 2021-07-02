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С приставкой bet. У Зари сменился титульный спонсор

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Одна букмекерская контора сменила другую

С приставкой bet. У Зари сменился титульный спонсор

zarya-lugansk.com

Новина українською

"Заря" объявила начале сотрудничества с новым титульным спонсором. Им стала букмекерская компания "Марсбет".

Начиная с 1 июля, именно логотип компании "Марсбет" будет красоваться на футболках команды.

О сроках и условиях контракта клуб не сообщает.

Напомним, что в прошлом сезоне титульным спонсором луганчан был Favbet.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Заря

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