Видео интервью Степаненко из лагеря сборной после победы над Швецией

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эксклюзивном интервью для канала VZBIRNA рассказал о волнении перед матчем со Швецией. Футболист отметил свое эмоциональное состояние и то как поддерживала его семья.

Также Степаненко прокомментировал травму Беседина, отметив, что победа над "Швецией" была его. Хавбек поделился мнением о Риме и о болельщиках в Италии.