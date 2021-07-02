Национальная сборная Украины
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Видео интервью Степаненко из лагеря сборной после победы над Швецией
Украинец отметил эмоциональное состояние
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эксклюзивном интервью для канала VZBIRNA рассказал о волнении перед матчем со Швецией. Футболист отметил свое эмоциональное состояние и то как поддерживала его семья.
Также Степаненко прокомментировал травму Беседина, отметив, что победа над "Швецией" была его. Хавбек поделился мнением о Риме и о болельщиках в Италии.
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Комментарии (4)
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Mikes (Харьков-Мюнхен)
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Siren05 (Мариуполь)
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