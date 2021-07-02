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Видео интервью Степаненко из лагеря сборной после победы над Швецией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинец отметил эмоциональное состояние

Видео интервью Степаненко из лагеря сборной после победы над Швецией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко в эксклюзивном интервью для канала VZBIRNA рассказал о волнении перед матчем со Швецией. Футболист отметил свое эмоциональное состояние и то как поддерживала его семья.

Также Степаненко прокомментировал травму Беседина, отметив, что победа над "Швецией" была его. Хавбек поделился мнением о Риме и о болельщиках в Италии.

Читайте такжеСтепаненко: Все может случиться. Наша задача - играть до конца, верить в победу и идти вперед

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В статье: Тарас Степаненко Украина
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Комментарии (4)
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Mikes (Харьков-Мюнхен)
02.07.2021 в 08:51
О! Ужас! Он говорит на русском! Даже слушать не буду! Ницой, Фарион, Кремень! Где вы? Срочно примите меры!!!
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+1
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
02.07.2021 в 09:07
То: Mikes (Харьков-Мюнхен)... Не надо так строго. Тем более на поле он ответил корреспонденту на чистом украинском языке - "дякую" !
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+1
0
Ulrih84 (M-G)
02.07.2021 в 09:10
Mikes,ну навіщо ти напрягаєш, ну є ідіоти, пропусти просто. Як приємно чути було, що по дорозі в Рим наших зустрічали прості люди. Вдачі вам, хлопці.
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+4
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
02.07.2021 в 09:15
Согласен. Просто достали некоторые "радетели" не имеющие к футболу никакого отношения.
+1
0


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