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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Зинченко обошел Леоненко, Алиева, Цыганкова и Малиновского по числу забитых голов за сборную

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Также украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем

Зинченко обошел Леоненко, Алиева, Цыганкова и Малиновского по числу забитых голов за сборную

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Украины Александр Зинченко забил в ворота Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Для украинца это стал 7-й гол в составе национальной команды.

По этому показателю Зинченко обошел Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского – у всех по 6 мячей.

Украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем, у обоих тоже по 7 голов.

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В статье: Украина Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
02.07.2021 в 14:18
Малина догони Зину!!! Срочно, прям завтра!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 12:57
Ещё есть куча времени, чтобы всех можно было обойти!
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0
0
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Spokoyno (Київ)
02.07.2021 в 12:50
Малувато буде МАЛУВАТО!
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0
0
download1 (huyersk)
02.07.2021 в 12:36
Captain!
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-1


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