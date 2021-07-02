Национальная сборная Украины
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Зинченко обошел Леоненко, Алиева, Цыганкова и Малиновского по числу забитых голов за сборную
Также украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем
Getty Images / Global Images Ukraine
Игрок сборной Украины Александр Зинченко забил в ворота Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.
Для украинца это стал 7-й гол в составе национальной команды.
По этому показателю Зинченко обошел Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского – у всех по 6 мячей.
Украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем, у обоих тоже по 7 голов.
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Источник:УАФ
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Комментарии (4)
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Hedgehog.Serge (Маріуполь)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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