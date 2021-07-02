Зинченко обошел Леоненко, Алиева, Цыганкова и Малиновского по числу забитых голов за сборную

Игрок сборной Украины Александр Зинченко забил в ворота Швеции (2:1) в 1/8 финала Евро-2020.

Для украинца это стал 7-й гол в составе национальной команды.

По этому показателю Зинченко обошел Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского – у всех по 6 мячей.

Украинец сравнялся с Максимом Калиниченко и Марко Девичем, у обоих тоже по 7 голов.