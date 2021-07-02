  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. "Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона

Национальная сборная Украины
(8 голосов)

Форвард - о своей травме в матче 1/8 финала против Швеции

"Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал о травме в матче против Швеции (2:1 доп. время) в 1/8 финала Евро-2020.

– Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией.

Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить.

Читайте такжеВрач Динамо рассказал о результатах МРТ Беседина и назвал сроки его восстановления

- Обращался ли к тебе после матча Даниэльссон?

– Да, после матча он подошел и извинился.

- Ты принял его извинения?

– Да. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне.

Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной, – сказал Беседин.

Читайте также"Надеюсь, он быстро поправится". Даниэльссон извинился перед Бесединым после матча Швеция – Украина
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Швеция Артем Беседин Маркус Даниэльсон
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2021 в 14:14
Та й у шахах можна травму отримати: як Віцин від Крамарова у Джентльменах.
Ответить
+1
0
avatar
Просто док (Харьков)
02.07.2021 в 14:14
Знаю Тему с раннего детства, его Родной Брат мой Лучший Друг (одноклассник), — могу подписаться, Беседины — это Честь, Мужество и Достоинство!
Ответить
+1
0
Hedgehog.Serge (Маріуполь)
02.07.2021 в 14:01
Скорейшего выздоровления, Артём!!! Удачи в Динамо после восстановления!!! Но надеюсь в сборной к тому времени будет нападающий получше...
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...