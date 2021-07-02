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"Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона
Форвард - о своей травме в матче 1/8 финала против Швеции
fcdynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал о травме в матче против Швеции (2:1 доп. время) в 1/8 финала Евро-2020.
– Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией.
Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить.
- Обращался ли к тебе после матча Даниэльссон?
– Да, после матча он подошел и извинился.
- Ты принял его извинения?
– Да. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне.
Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной, – сказал Беседин.
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