"Это же не бильярд и не шахматы". Беседин принял извинения Даниэльссона

Нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал о травме в матче против Швеции (2:1 доп. время) в 1/8 финала Евро-2020.

– Мне очень жаль, что не смогу быть с командой на поле, но буду поддерживать всем сердцем. Уверен, все игроки отдадут на поле все, чтобы добиться нужного результата с Англией.

Также хочу поблагодарить болельщиков и партнеров по команде за поддержку после травмы. Да, было обидно, но поддержка помогает все это пережить.

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- Обращался ли к тебе после матча Даниэльссон?

– Да, после матча он подошел и извинился.

- Ты принял его извинения?

– Да. Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и не шахматы. В футболе случаются травмы. В этот раз не повезло мне.

Я залечу травму, вернусь сильнее и постараюсь в будущем помочь "Динамо" и сборной, – сказал Беседин.