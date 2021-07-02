Национальная сборная Украины
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Сборная Украины в полном составе сфотографировалась на Пьяцца Венеция в Риме
Национальная команда прогулялась по столице Италии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 2 июля, игроки и тренерский штаб сборной Украины прогулялись по Риму накануне матча против Англии в 1/4 финала Евро-2020.
Так, в полном составе национальная команда сфотографировалась на площади Пьяцца Венеция в самом центре столицы Италии.
Напомним, что матч Украина - Англия пройдет на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).
Фото: Павел Кубанов
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