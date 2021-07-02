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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Сборная Украины в полном составе сфотографировалась на Пьяцца Венеция в Риме

Национальная сборная Украины
(11 голосов)

Национальная команда прогулялась по столице Италии

Сборная Украины в полном составе сфотографировалась на Пьяцца Венеция в Риме

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сегодня, 2 июля, игроки и тренерский штаб сборной Украины прогулялись по Риму накануне матча против Англии в 1/4 финала Евро-2020.

Так, в полном составе национальная команда сфотографировалась на площади Пьяцца Венеция в самом центре столицы Италии.

Напомним, что матч Украина - Англия пройдет на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме. Начало - в 22:00 (по киевскому времени).

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Сборная Украины в полном составе сфотографировалась на Пьяцца Венеция в Риме - изображение 1
Фото: Павел Кубанов

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В статье: Украина Англия
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Комментарии (6)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2021 в 16:09
Сподіваюся, що наступного разу колективне фото буде десь поблизу Тауера.
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+2
0
Ulrih84 (M-G)
02.07.2021 в 16:03
В Глазго не випускали з отелю, а тут таке гарне фото, клас. Пам'ять до кінця життя. Вдачі, хлопці.
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+2
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.07.2021 в 15:55
Фото чемпіонів Європи 2020 року
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+5
0
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леонид Угринович
02.07.2021 в 15:10
Лучший игрок сезона Буяльский нашей сборной, с такой короткой скамейкой, уж точно бы не помешал.
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
02.07.2021 в 15:17
Шева в итоге готов был вызвать, но у него травма
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0
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.07.2021 в 15:42
Ага, вчора грав проти Базеля. Моральна хіба.
+2
0


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