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Каррагер: Англии не мог выпасть лучший соперник, чем Украина

Национальная сборная Украины
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(3 голосов)

Англичане ждут свою команду в финале

Каррагер: Англии не мог выпасть лучший соперник, чем Украина

Новина українською

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 1/4 Евро-2020, в котором "три льва" сыграют против Украины.

"Задача выхода в финал выглядит выполнимой, не мог выпасть лучший соперник, чем Украина. Даже, выбирая из двух команд, Швеции и Украины, последняя выглядела предпочтительнее. Такое ощущение, что удача упала к нам на колени. Будет нелегко, особенно, если учитывать, что придется играть не в Лондоне, а в Риме.

Если в полуфинале Англия сойдется с Данией, будет очень тяжелая игра. Я был впечатлен их игрой. Ну а в финале, конечно, придется играть с кем-то из этой троицы: Бельгия, Италия, Испания", - сказал Каррагер.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Англия Джейми Каррагер
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (21)
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kalan-86 (Анкара)
02.07.2021 в 18:05
Чувствуется, что после такого оптимизма, Англия финал (и дай Бог и полуфинал) будет всей командой смотреть из паба.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 18:00
Все так верят....... А если хапнут штук 4 и англичане окажутся правы в своём стебе?? Что тогда? Сколько будет стоить Миколенко? Он же доконца карьеры будет в Динамо! Как Ващук когда-то, который хотел уйти, а его не пускали! А Шакапенко??? Команда молодости нашей, команда, без которой нам не жить!....
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0
0
2.dc (Николаев)
02.07.2021 в 17:41
Темп, господа, темп и дикая интенсивность. Не могут наши так играть, наши вообще так не играют. Они б и в 1-м матче нас перебегали, а у нас он пятый. Априори, трактор никогда не сможет обогнать гоночный болид ... это если по шоссе, а по пахате - сможет. Думай Шева, думай ... подключай своих итальянских головастиков, и думай ... )
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0
0
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Spokoyno (Київ)
02.07.2021 в 17:38
Головне, щоб він до своїх гравців та тренерів це довів... Щоб вони вирішили "добре потренуватися" перед півфіналом. Тоді у нас шанси будуть!
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0
0
ukatan (Харьковская обл.)
02.07.2021 в 17:22
Ну-ну... Шведы с поляками в конце матча чуть из трусов не выпрыгивали, чтобы попасть на Украину. Попали - на свою голову.
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+1
0
download1 (huyersk)
02.07.2021 в 17:14
Французи теж у фіналі вже зіграли
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+7
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.07.2021 в 17:02
Австрия со Швецией уже тоже так понтовались. Австрия даже выиграла на свою голову...
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+3
-1
Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 17:02
Каррагер хороший защитник был,типо нашего Саши Кучера.Но сейчас ерунду говорит,мы для всех неудобные.Мы самая лучшая команда!
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+2
0
Dr. House (Поділля)
02.07.2021 в 17:04
То что он сп.издел- это понятно. Но сравнивать его и Кучера? С Лужным - да, но с Кучером?
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0
-2
balamyt (Boston)
02.07.2021 в 17:02
Ну да ..стоило СБУ по Очумелому Фарту пройти шведов ..то нам и Англия ни почем.. .Они самый прагматичный противник..Поэтому у них выиграть крайне сложно..К тому же и судьи им будут помогать...УЕФА ..,.я уверен , Украину в Полуфинале Точно не ждут. А мы приперлись благодаря. Фарту и...нежданчику ... Довбику ,но Сказки когда то кончаются...Нельзя жить в Иллюзиях..
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+3
-2
Не чесний президент (Полтава)
02.07.2021 в 17:23
Ну так мы и понты не гоним. Пусть трындят, поживем-увидим.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
02.07.2021 в 17:01
Коленопреклонные решили встать с колен?))) Тут рядом некоторые уже сколько лет встают, но остаются не рукопожимаемыми лишнехромосомными особями
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
02.07.2021 в 16:53
эх выпороть бы англичашек за самоуверенность, но больно шансы невысоки, к сожалению
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+8
-1
Thiirane2 (Днепр)
02.07.2021 в 16:46
Это у них такой флэшмоб павлинов?
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+8
0
Olegyurchak (Хмельницький )
02.07.2021 в 17:03
Они этот флешмоб у австрийцев со шведами приняли...
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
02.07.2021 в 16:40
Все решил чепушило,Англия и Дания уже в 1/2,Испанцы прошли Швейцарию,ну клоун редкий
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+6
0
Roman Zett (Poltava)
02.07.2021 в 16:36
Чувствую доп.здятся англичане))
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+6
0
magnum power (БОМЖ)
02.07.2021 в 16:35
як гарно, що Німеччина не виграла. ось вони точно незручний суперник для України.
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+8
0
Рівнянин (Рівне)
02.07.2021 в 16:25
Які ж ці чопорні самовпевнені...Ну-ну...А між тим,Швеція на голову сильніша за них,як команда,а не як окремі імена. Із всіх чвертьфіналістів-вони найгірші.
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+5
0
belarus_1978 (Харьков)
02.07.2021 в 16:24
Из всех сборных Англия самая никакущая, поэтому это Украине повезло, что ей Англия выпала.
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+11
0
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Динамист (Киев)
02.07.2021 в 16:24
ля,они уже в в финале))))))не попасть с таким настроем в анал)))))
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+8
0


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