Каррагер: Англии не мог выпасть лучший соперник, чем Украина

Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 1/4 Евро-2020 , в котором "три льва" сыграют против Украины.

"Задача выхода в финал выглядит выполнимой, не мог выпасть лучший соперник, чем Украина. Даже, выбирая из двух команд, Швеции и Украины, последняя выглядела предпочтительнее. Такое ощущение, что удача упала к нам на колени. Будет нелегко, особенно, если учитывать, что придется играть не в Лондоне, а в Риме.

Если в полуфинале Англия сойдется с Данией, будет очень тяжелая игра. Я был впечатлен их игрой. Ну а в финале, конечно, придется играть с кем-то из этой троицы: Бельгия, Италия, Испания", - сказал Каррагер.