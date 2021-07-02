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Каррагер: Англии не мог выпасть лучший соперник, чем Украина
Англичане ждут свою команду в финале
Экс-игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер поделился ожиданиями от матча 1/4
"Задача выхода в финал выглядит выполнимой, не мог выпасть лучший соперник, чем Украина. Даже, выбирая из двух команд, Швеции и Украины, последняя выглядела предпочтительнее. Такое ощущение, что удача упала к нам на колени. Будет нелегко, особенно, если учитывать, что придется играть не в Лондоне, а в Риме.
Если в полуфинале Англия сойдется с Данией, будет очень тяжелая игра. Я был впечатлен их игрой. Ну а в финале, конечно, придется играть с кем-то из этой троицы: Бельгия, Италия, Испания", - сказал Каррагер.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
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