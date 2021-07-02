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Эксперт: Мне не совсем понятна система судейских назначений на Евро

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Mирослав Ступар - о назначении Феликса Брыха на матч Украина - Англия

Эксперт: Мне не совсем понятна система судейских назначений на Евро

Новина українською

Известный в прошлом рефери, авторитетный ныне футбольный эксперт Mирослав Ступар поделился своим мнением о назначении Феликса Брыха на матч Евро-2020 Украина – Англия и высказался о правомерности удаления в предыдущем матче украинцев с Швецией (2:1).

"Мне не совсем понятна система судейских назначений на Евро, ведь некоторые арбитры успели отработать уже по три поединка. Впрочем, в том, что Феликс Брых после обслуживания поединка стартового тура группового раунда Нидерланды - Украина, снова будет задействован на матче с участием подопечных Андрея Шевченко, ничего страшного нет. На этом континентальном чемпионате арбитры четко выполняют свои обязанности и не мешают футболистам демонстрировать свое умение. Поэтому хочу пожелать нашей сборной максимально сконцентрироваться на своей игре, тем более, что у нее имеется потенциал, чтобы дать бой англичанам.

Что касается удаления Mаркуса Даниельссона в матче Украина - Швеция, то оно сомнений не вызывало, хотя арбитру Даниэлю Орсато для гарантии пришлось обратиться за помощью к системе ВАР. Скандинав в прыжке жестоко атаковал нашего Артема Беседина с риском нанесения серьезной травмы. Это – красная карточка, однако киевскому динамовцу от этого не легче. Он надолго выбыл из строя", - сказал Ступар.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

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В статье: Украина Швеция Англия Мирослав Ступар Феликс Брых
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
02.07.2021 в 18:02
И о чем это было ?Может кто то объяснит? Или появилась надобность заполнить пространство?
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