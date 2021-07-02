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Суркис: Сплетни о том, что УЕФА заплатит за травму Беседина 20 тысяч в день, не соответствуют действительности

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Выплаты от УЕФА есть, но они привязаны к зарплате игрока

Суркис: Сплетни о том, что УЕФА заплатит за травму Беседина 20 тысяч в день, не соответствуют действительности

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что клуб получит компенсацию за травму Артема Беседина на Евро-2020.

"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день – это все не соответствует действительности.

Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими.

Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто "Динамо" на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги", - сказал Суркис.

Напомним, что по оценкам врачей, Беседину придется пропустить порядка шести месяцев

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В статье: Игорь Суркис Украина Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Фокус

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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 18:05
Цирк! Они платят зарплату, такую как у него в договоре, а то что в конвертиках докидывают! Поэтому не получат больше, чем надо!
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+1
0
dmitroj88
02.07.2021 в 18:04
Так Бес же наверняка минималку получает, вот Сурок и истерит...
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+1
0
download1 (huyersk)
02.07.2021 в 17:47
Єврей сам себе передурив
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+2
-2
kalan-86 (Анкара)
02.07.2021 в 17:44
Кому-то лишь бы поп…ть…Здоровья Беседину.
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+1
0
koral (Рівне)
02.07.2021 в 17:34
Ахаха )))) так у ДК всіж на мінімалці ))))))))))))))) УЄФА угорає від суми компенсації. Бєсєдін так може до старості лікуватися ))))))))))))))
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+6
-4
yurets87 (запоріжжя)
02.07.2021 в 17:36
прикинь як вони там угорали,коли побачили його зп?
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+3
-4
ВасяКулебяка (Козливка)
02.07.2021 в 17:30
Обана Беседка спонсор , можно 3 Кулача подписать либо одного Довбика
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0
-5
2.dc (Николаев)
02.07.2021 в 17:28
Точно-точно ... ты еще Павелко позови, он подтвердит ...
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0
-5


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