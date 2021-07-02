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Суркис: Сплетни о том, что УЕФА заплатит за травму Беседина 20 тысяч в день, не соответствуют действительности
Выплаты от УЕФА есть, но они привязаны к зарплате игрока
Олександр Приходько
Президент "
"Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день – это все не соответствует действительности.
Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими.
Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто "Динамо" на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги", - сказал Суркис.
Напомним, что по оценкам врачей, Беседину придется пропустить порядка шести месяцев
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