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Зинченко обошел Леоненко по количеству голов за сборную Украины
У Алекса уже 7 голов в футболке национальной команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мяч Александра Зинченко в ворота Швеции в поединке 1/8 финала Евро-2020 (2:1), стал для Алекса уже седьмым в 43-х матчах за нашу
Таким образом, Зинченко поднялся на семнадцатое место в исторической таблице лучших бомбардиров сине-желтых в истории, обойдя целую группу исполнителей: Максима Калиниченко (семь мячей в 47-ми матчах), Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского (у всех - по шесть забитых мячей).
Лидирует в рейтинге по-прежнему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с 48 голами.
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