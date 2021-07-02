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Зинченко обошел Леоненко по количеству голов за сборную Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

У Алекса уже 7 голов в футболке национальной команды

Зинченко обошел Леоненко по количеству голов за сборную Украины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мяч Александра Зинченко в ворота Швеции в поединке 1/8 финала Евро-2020 (2:1), стал для Алекса уже седьмым в 43-х матчах за нашу национальную команду.

Таким образом, Зинченко поднялся на семнадцатое место в исторической таблице лучших бомбардиров сине-желтых в истории, обойдя целую группу исполнителей: Максима Калиниченко (семь мячей в 47-ми матчах), Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского (у всех - по шесть забитых мячей).

Лидирует в рейтинге по-прежнему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с 48 голами.

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В статье: Украина Виктор Леоненко Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Ol-g (Одесса)
02.07.2021 в 20:10
Стеб над профукафшим ЗМ талантом.
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0
0
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Динамiт (Василькiв)
02.07.2021 в 20:03
Коти ржуть з жопастої Леонори !
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0
0
avatar
Maxam (Чернівці)
02.07.2021 в 19:50
Больше чем Беседин
Ответить
0
-1
belarus_1978 (Харьков)
02.07.2021 в 18:50
А он пускай по количеству литров его обойдет!
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+2
-1
Дядько Петро (Волинь)
02.07.2021 в 18:53
у зини всё попереду, якщо сєдан доведе то рекорд не буде довго жити))
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+1
-1
prom (Черкаssы)
02.07.2021 в 18:33
Если продолжиться подобный график, то двадцаточку за карьеру в СбУ может и забить.
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+2
0
Джин Тоник (R)
02.07.2021 в 19:51
Минимум 30 ждем от него
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+1
0


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