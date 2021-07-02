Зинченко обошел Леоненко по количеству голов за сборную Украины

Мяч Александра Зинченко в ворота Швеции в поединке 1/8 финала Евро-2020 (2:1), стал для Алекса уже седьмым в 43-х матчах за нашу национальную команду .

Таким образом, Зинченко поднялся на семнадцатое место в исторической таблице лучших бомбардиров сине-желтых в истории, обойдя целую группу исполнителей: Максима Калиниченко (семь мячей в 47-ми матчах), Виктора Леоненко, Александра Алиева, Виктора Цыганкова и Руслана Малиновского (у всех - по шесть забитых мячей).

Лидирует в рейтинге по-прежнему главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко с 48 голами.