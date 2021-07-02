Саутгейт: Украина - хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Шевченко

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предстоящем противостоянии с Украиной в рамках 1/4 финала Евро-2020 .

"Во вторник мы достигли важной вершины, но это не Эверест, на который мы хотим забраться. Сейчас мы хотим продолжить путь вверх с этой точки.

Мы знаем, что Украина - хорошая команда. Меня очень впечатлила работа Андрея. Осенью у них было пару неприятных результатов в Лиге наций, но они справились. Добились отличного результата во Франции [в квалификации чемпионата мира] и на этой неделе здорово сыграли со Швецией. Так что если мы предоставим им пространство для маневра, они пойдут вперед, а у них есть опасные нападающие.

Тактика на матч? Это довольно сложный вопрос, потому что обе команды видели, как соперник использует разные схемы [в 1/8 финала Украина тоже играла в три центральных защитника]. Украинцы добились хорошего результата со шведами и может поменять схему, которая использовалась в групповом этапе. Так что мы должны быть готовы ко всем вариантам. Но главное внимание необходимо уделить своей собственной игре.

Сейчас у нас испытание немного другого рода. Надо съездить на гостевой матч и сыграть против хорошей команды, когда на стадионе будет не так много английских болельщиков. На первый план выходят команда, наши усилия, энергия и сосредоточенность

Думаю, очень важна психологическая свежесть. Очевидно, что у нас мощный состав. Для нас сейчас, наверное, даже полезно сыграть не на "Уэмбли". Повторить матч с Германией на "Уэмбли" всего через три дня было бы очень сложно.

Полагаю, игра с Германией получилась очень эмоциональной, все получили огромное удовольствие, но в раздевалке после окончания встречи игроки уже начали говорить о подготовке к четвертьфиналу. Так что на следующий матч мы переключились быстро", - сказал Саутгейт.