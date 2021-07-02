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Национальная сборная Украины

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Шевченко: Англия - фаворит, но у моих игроков есть характер

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем с Англией

Шевченко: Англия - фаворит, но у моих игроков есть характер

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел предматчевую пресс-конференцию, посвященную завтрашнему поединку 1/4 финала Евро-2020 с командой Англии.

- Мы прекрасно понимаем, с кем завтра играть. Англия - одна из лучших сборных на чемпионате Европы, одна из самых сбалансированных, имеет замечательных исполнителей. Хочу отметить моего коллегу Саутгейта, который собрал замечательный коллектив, и команду, которая играет в современный футбол.

Я вообще считаю, что сейчас мы наблюдаем один из лучших моментов в истории сборной Англии. Футбол этой страны на подъеме. Мы видели великолепный матч в финале Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси". Какие скорости, какое исполнение. Поэтому нас ждет тяжелый поединок с очень сильным соперником.

- Перед матчем британские эксперты свысока смотрят на Украину, говорят, что Англии достался легкий соперник. Как вы относитесь к таким заявлениям?

- Мы понимаем, что соперник является фаворитом, но мы также знаем наши сильные стороны. Мы уже показали на турнире характер и наши принципы игры, от которых никогда не будем отходить. Это такой фундамент нашей команды. Я знаю, что нас ждет тяжелый матч, но у моих игроков есть характер. Постараемся его завтра показать.

- Завтра на поединке будет не так много английских болельщиков. Поможет ли это сборной Украины?

- Конечно, это не идет на пользу футболу, но мы должны соблюдать правила по противодействию COVID-19. В то же время у нас в Италии есть значительная диаспора. Также приглашаю итальянских болельщиков посетить игру.

- Как вы считаете, будут ли вас завтра поддерживать итальянские зрители?

- Украина заслужила симпатии болельщиков за самоотдачу на этом турнире. Я надеюсь, эти симпатии перейдут в еще большую поддержку. Но Англия показала отличный футбол, у нее тоже много болельщиков. Завтра на стадионе увидим, кто кого будет поддерживать лучше.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Англия
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
02.07.2021 в 20:06
Характер такой секретный, что его никто еще не видел.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 20:01
Это всё пока ниочем! Всё увидим завтра, и характер, и тактику, и самоотдачу....
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0
-1
rivnenskyi (Рівне)
02.07.2021 в 20:09
Вихід в 1/4 "пока ниочем"? Фігасє.
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