  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Шевченко: С Ярмоленко все в порядке, Зубков к матчу с Англией не готовится
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шевченко: С Ярмоленко все в порядке, Зубков к матчу с Англией не готовится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)
Шевченко: С Ярмоленко все в порядке, Зубков к матчу с Англией не готовится

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Англией рассказал о состоянии травмированных игроков.

"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", - сказал Шевченко.

Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Андрей Шевченко Украина Англия Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.07.2021 в 20:09
Это все хитрости, Зубков выйдет, вот увидите!
Ответить
0
0
grasshopper1 (Харьков)
02.07.2021 в 20:08
Зубков восстановится к полуфиналу :)
Ответить
+1
0
Дядько Петро (Волинь)
02.07.2021 в 20:07
Зубкова тримає, а Буяльського відправив під видуманою причиною, а він вже грає.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...