Шевченко: С Ярмоленко все в порядке, Зубков к матчу с Англией не готовится

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчем 1/4 финала Евро-2020 с Англией рассказал о состоянии травмированных игроков.

"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", - сказал Шевченко.