Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шевченко: С Ярмоленко все в порядке, Зубков к матчу с Англией не готовится
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Главный тренер
"С Ярмоленко все в порядке, он будет готовиться к игре. Зубков тренируется индивидуально, мы будем следить за его прогрессом. Но к поединку с Англией он готовиться не будет", - сказал Шевченко.
Напомним, что матч 1/4 финала Евро Украина – Англия состоится в субботу 3 июля в Риме и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Матч за Суперкубок Украины могут перенести по просьбе Динамо
- Жены футболистов сборной Украины летят в Рим поддержать мужей в матче с Англией - ФОТО
- Британское посольство напомнило о матче между Украиной и Англией в Донецке, пожелав освобождения города
- “Очевидное превосходство, удобный соперник”. Что говорят в Англии о четвертьфинале с Украиной
- Яремчук, Макаренко и Степаненко танцуют в раздевалке, Морозюки празднуют в фан-зоне. ВІДЕО
- Девушка дня. Главная фанатка молодой звезды сборной Италии Федерико Кьезы. ФОТО